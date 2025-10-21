Cardinals incendian Cork con su nuevo single y preparan un debut cargado de historia y guitarras

La banda irlandesa Cardinals acaba de lanzar The Burning Of Cork, segundo adelanto de su álbum debut Masquerade, previsto para el 13 de febrero de 2026 bajo el sello So Young Records. El tema, descrito por el vocalista Euan Manning como “el más pesado y amenazante del disco”, toma su título de un episodio histórico: el incendio de Cork en 1920 por las fuerzas británicas Black and Tans. Con esta referencia, el quinteto de Cork no solo reivindica su identidad local, sino que también eleva el tono político y emocional de su propuesta sonora.

El single sucede a Masquerade, la canción homónima que abrió la campaña del álbum, y continúa una línea estética que, según Manning, transita “de la honestidad quebradiza del folk al melodrama teatral del goth-rock”. En entrevistas previas con NME, el líder del grupo ha insistido en que el disco busca desmantelar la fachada emocional que todos construimos: “Es fácil ser cínico, mucho más difícil ser genuino”, afirma. El álbum estará disponible en todos los formatos físicos, incluyendo una edición exclusiva en vinilo Galaxy para Rough Trade y cassettes solo a través de la tienda oficial de la banda.

Tras acompañar a NewDad en su gira por Reino Unido, el grupo se embarcará en su propio tour europeo. Todo apunta a que este será el año en que Cardinals salten del circuito local a la escena internacional con fuerza y personalidad.

De Cork al mundo: la evolución de Cardinals en clave de EPs, singles y ambición

Desde su irrupción en la escena indie irlandesa, Cardinals han demostrado una capacidad singular para combinar sensibilidad lírica con una estética sonora que bebe tanto del post-punk como del folk y el shoegaze. Su primer EP homónimo, Cardinals, incluía temas como Big Empty Heart, que también formará parte de Masquerade. Este corte, junto a otros como Roseland y Unreal, sirvió para posicionar al grupo como una de las propuestas más prometedoras del sur de Irlanda. Con letras introspectivas y arreglos que oscilan entre la melancolía y la euforia, el EP fue bien recibido por medios como The Line of Best Fit, que destacaron su “capacidad para capturar emociones complejas con una producción envolvente”.

La evolución de Cardinals ha sido constante pero coherente. En cada nuevo lanzamiento, han ido ampliando su paleta sonora sin perder el hilo narrativo que los conecta con su ciudad natal y sus referentes culturales. El uso del acordeón, por ejemplo, no es un guiño folclórico superficial, sino una forma de integrar la tradición en un contexto contemporáneo. En declaraciones a Brooklyn Vegan, Manning ha señalado que su objetivo es “hacer un álbum clásico de Cork”, una obra que represente tanto el presente como el pasado de su comunidad. Con Masquerade, Cardinals parecen haber encontrado el equilibrio perfecto entre ambición artística y autenticidad emocional. Si el resto del disco mantiene el nivel de The Burning Of Cork, estamos ante uno de los debuts más sólidos y relevantes del próximo año.

