Cardinals se quitan la máscara y revelan su lado más íntimo en «Masquerade»

La banda irlandesa Cardinals ha anunciado el lanzamiento de su esperado álbum debut Masquerade, que verá la luz el próximo 13 de febrero de 2026 bajo el sello So Young Records. El quinteto de Cork, conocido por su mezcla de indie melódico y espíritu punk, presenta un trabajo que transita desde la honestidad frágil del folk hasta el dramatismo teatral del goth-rock.

El disco incluye diez temas, entre ellos Big Empty Heart, el único sencillo previo que forma parte del álbum, y la recién estrenada Masquerade, una canción que, según el vocalista Euan Manning, representa “el momento más íntimo del disco” y aborda la vulnerabilidad como eje central. Manning explica que el álbum busca despojarse de la fachada que todos usamos, enfrentando el cinismo con una sinceridad incómoda pero necesaria.

La edición física de Masquerade estará disponible en vinilo, cassette (exclusivo en la tienda de la banda) y una edición especial Galaxy en Rough Trade. La portada del álbum ya ha sido revelada y refuerza el concepto de introspección y teatralidad que define el proyecto.

En cuanto a su trayectoria, Cardinals ha teloneado a bandas como Fontaines D.C., Wunderhorse y The Pogues, y encabezará la gira So Young junto a Mên An Tol y Pebbledash este mes. Además, en noviembre emprenderán una gira europea como acto principal.

Reconocidos por NME como una de las bandas emergentes esenciales de 2025, Cardinals se perfilan como una de las propuestas más prometedoras del indie irlandés, con un sonido que combina la melancolía del shoegaze, la energía del punk y una sensibilidad lírica que no teme mostrarse vulnerable.

Cardinals: de las calles de Cork al corazón del indie europeo

Desde su formación en la ciudad irlandesa de Cork, Cardinals se han convertido en una de las bandas emergentes más prometedoras del panorama indie actual. El sexteto, compuesto por Euan Manning, Finn Manning, Oskar Gudinovic, Adam Muldoon, David Muldoon y Darragh Manning, comenzó su andadura musical en la escena local, influenciados por el folk irlandés, el shoegaze y el indie de los 80. Su estilo, que combina la melancolía lírica con una producción atmosférica, ha sido comparado con bandas como Echo & the Bunnymen y Yo La Tengo. Tras debutar con el explosivo sencillo Nineteen en 2024, inspirado en Buddy Holly, la banda lanzó temas como Unreal y Roseland, consolidando su identidad sonora y narrativa. Su música, cargada de romanticismo y dramatismo, ha sido descrita como “pop en su esencia, personal y extremadamente cálido” por el propio Euan Manning.

La discografía de Cardinals ha ido creciendo con paso firme. En 2025, el lanzamiento de Big Empty Heart marcó un punto de inflexión: grabado en los legendarios RAK Studios de Londres, el tema mezcla folk gótico con acordes de acordeón y sintetizadores, y fue definido por Manning como “una canción de amor escrita desde más allá de la tumba”. Este sencillo anticipó su álbum debut Masquerade, previsto para febrero de 2026, que promete ser una obra introspectiva y teatral. Además de su trabajo en estudio, la banda ha compartido escenario con Fontaines D.C., Wunderhorse y The Pogues, y ha sido reconocida por NME como una de las bandas esenciales del año. Con una gira europea en el horizonte y una estética sonora cada vez más definida, Cardinals se perfilan como una fuerza creativa que no teme explorar lo íntimo desde lo épico.

