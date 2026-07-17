Carly Rae Jepsen comparte «After All», nuevo adelanto de «Day and Night»

Embarazadísima, rodeada de luz de mañana y restos de una cena de la noche anterior: así aparece Carly Rae Jepsen en el videoclip de “After All”, su nuevo single y segundo adelanto de Day and Night, el ambicioso álbum doble de 24 canciones que la artista canadiense publicará el 18 de septiembre vía Interscope Records.

“After All” pertenece a la mitad “Day” del disco, y llega tras “On Wires”, el primer sencillo publicado semanas atrás. La canción, coescrita junto a sus colaboradores habituales Kyle Shearer (también productor) y Nate Cyphert, arranca como una oda serena a la felicidad doméstica antes de estallar en un estribillo de aires disco-house, casi como una broma sonora que cambia por completo el registro del tema. Según la propia artista, la canción nació mientras reflexionaba sobre cómo la maternidad transforma la identidad, las decisiones y la manera de percibir el mundo.

El videoclip, dirigido por Aerin Moreno (responsable de vídeos recientes para Tate McRae y KATSEYE), muestra a Jepsen, visiblemente embarazada, moviéndose por una casa bañada en tonos dorados mientras contempla los restos de una fiesta la noche anterior. A medida que el piano gana intensidad, imágenes de celebraciones de distintas décadas destellan en pantalla como fuegos artificiales, en un guiño nostálgico que conecta con los temas de conexión y memoria compartida del tema. Jepsen dio a luz a su primer hijo junto a su marido, Cole M.G.N., en marzo, por lo que el rodaje es anterior al nacimiento.

Day and Night está estructurado en dos mitades autoexplicativas, “Day” y “Night”, concebidas para capturar una sensación de tiempo difuso, en la que las noches se estiran hacia la mañana y los días se disuelven en la noche. Jepsen celebrará su publicación con una actuación como cabeza de cartel en el All Things Go Festival de Nueva York, el 27 de septiembre, su primera actuación en directo de todo 2026.

Más de una década después de «Call Me Maybe», Jepsen sigue marcando su propio camino

Trece años después de que “Call Me Maybe” se convirtiera en un fenómeno mundial (número uno en más de 47 países y dos nominaciones al Grammy, incluyendo Canción del Año), Carly Rae Jepsen ha construido una carrera que trasciende ampliamente aquel éxito inicial. Discos como E•MO•TION (2015) se han consolidado como referencia del pop de la década pasada, con más de mil millones de reproducciones y elogios constantes de medios como Pitchfork o Billboard, y su presencia en festivales como Primavera Sound o Mad Cool, ambos cubiertos en su momento por este medio, confirma su estatus de artista de culto que trasciende el mainstream sin dejar nunca de hacer pop en mayúsculas.

Ese equilibrio entre accesibilidad y sofisticación ha marcado también su trabajo más reciente: The Loveliest Time (2023), la colección de descartes de su disco anterior, demostró que incluso el material que no llegó al álbum principal podía sostenerse por sí solo, y colaboraciones puntuales como la que hizo con Rufus Wainwright confirmaron su habilidad para reinventarse en compañía sin perder su identidad. Day and Night, con sus 24 canciones repartidas en dos universos sonoros distintos, se perfila como el proyecto más ambicioso de esa trayectoria, y “After All” es la prueba de que Jepsen sigue encontrando en la vida personal (ahora la maternidad) material genuino para sus mejores canciones.

El primer adelanto del disco, “On Wires”, ya había recibido buena acogida crítica: Consequence lo describió como «juguetón y poderoso», destacando su calidez orgánica como presentación adecuada de la mitad «Day» del álbum, mientras que Clash lo calificó de «un momento de sutil y contenida bravuconería», subrayando su capacidad para moverse entre lo coqueto y lo visceral en una misma frase. Esa recepción sitúa a “After All” en una posición interesante: si “On Wires” fue la carta de presentación más enérgica del proyecto, esta segunda entrega revela su cara más tierna y contemplativa, ampliando el rango emocional de lo que promete ser Day and Night.

Con dos singles ya publicados y una actuación en directo confirmada para finales de septiembre, el lanzamiento del álbum sigue un ritmo pausado pero constante, muy en la línea de cómo Jepsen ha construido su carrera desde hace más de una década: sin prisa por repetir la fórmula de “Call Me Maybe”, pero sin renunciar tampoco a la inmediatez pop que la hizo célebre. Queda por ver cómo se articulan definitivamente las dos mitades del disco, pero si “After All” es un indicio, la vertiente diurna de Day and Night se perfila como una de las más luminosas y personales de toda su discografía.

Habrá que esperar a septiembre para escuchar el álbum completo, pero, de momento, “After All” confirma que Carly Rae Jepsen sigue siendo una de las voces más fiables del pop contemporáneo, capaz de convertir un momento tan personal como la maternidad en un himno que suena, a la vez, íntimo y hecho para la pista de baile.

▶ Day and Night — Carly Rae Jepsen | 18 de septiembre de 2026 | Interscope Records

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