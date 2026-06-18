Diez años después de su único disco conjunto, Neko Case, k.d. lang y Laura Veirs recuperan case/lang/veirs con «Accidental Tattoo», una canción inédita que sale a la luz en el aniversario exacto del álbum que las unió. El tema llega junto al anuncio de una edición de aniversario ampliada, prevista para el 4 de septiembre en Anti-.

Un trío que nunca debió ser solo un disco

«Accidental Tattoo» no estaba pensada como una rareza de archivo. Según explica k.d. lang, la canción nació de «una chispa creativa repentina que surgió entre las tres hace un par de años». Neko Case escribió la letra; lang y Laura Veirs ordenaron esa poesía y la vistieron de arreglos y melodía, y fue lang quien terminó de darle forma en el estudio junto al productor Larry Goldings.

Ese proceso, ocurrido años después de la disolución aparente del proyecto, cambia la lectura de case/lang/veirs. El grupo se formó en 2014 cuando lang propuso a Case y Veirs grabar un disco a tres voces. El resultado, publicado en 2016, se ganó fama de colaboración irrepetible entre tres de las voces más distintivas de la canción de autor norteamericana. «Accidental Tattoo» demuestra que la conexión entre las tres no se cerró con la gira de presentación: seguía ahí, esperando una canción que la justificara.

La edición de aniversario no se limita a añadir ese tema. Incluye también doce versiones en directo grabadas durante la gira de 2016, en las que cada una interpretaba canciones del catálogo en solitario de las otras dos, ampliando el disco original de 14 temas hasta un total de 27 pistas.

Neko Case, k.d. lang y Laura Veirs: tres carreras en paralelo

Antes de unirse, las tres ya tenían trayectorias largas por separado. k.d. lang se hizo un nombre en el country y el pop adulto desde finales de los 80, con Ingénue (1992) como su disco más reconocido. Neko Case construyó su carrera entre el alt-country y el indie rock, primero en solitario y después también como voz de The New Pornographers. Laura Veirs, por su parte, cultivó un terreno propio dentro del folk introspectivo, con discos como July Flame (2010) que la consolidaron como una de las cronistas más finas del género.

Esa convergencia de tres caminos distintos es lo que sigue dando sentido a esta reedición. Ninguna de las tres ha dejado de moverse: Case publicó el año pasado Neon Grey Midnight Green y ahora compone la banda sonora de la adaptación teatral de Thelma & Louise que se estrena en el Young Vic de Londres en septiembre, mientras que Veirs tiene listo su próximo disco en solitario, Temple Songs, para el 14 de agosto. Que sea precisamente ahora, con las tres en plena actividad propia, cuando deciden volver a case/lang/veirs, confirma que el proyecto nunca fue un paréntesis: es una tercera carrera que las tres mantienen viva en paralelo a las suyas.

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