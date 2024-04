Cassandra Jenkins Anuncia su Nuevo Álbum “My Light, My Destroyer”

La talentosa cantautora neoyorquina Cassandra Jenkins está de regreso con su tercer álbum de estudio, My Light, My Destroyer. Este nuevo trabajo, que verá la luz el 12 de julio de 2024, promete llevarnos a un viaje musical expansivo y ecléctico.

Explorando los Límites con su Nuevo Disco

Según nos cuenta en el comunicado de prensa, y como el cielo nocturno mismo, el mundo de My Light, My Destroyer está en constante expansión. Jenkins ha roto las barreras de lo conocido, explorando un amplio espectro sonoro que abarca desde el indie rock impulsado por guitarras hasta la new age, el sophistipop y el jazz. En el centro de todo esto se encuentra la curiosidad de Jenkins por los quarks y quásares que conforman su universo. El álbum combina grabaciones de campo con líricas poéticas que oscilan entre lo alusivo, lo humorístico, lo devastador y lo confesional, creando una alquimia que enriquece las 13 canciones de My Light, My Destroyer.

Un Amago de Retirada

Jenkins confiesa que, tras el éxito de su álbum de 2021, An Overview on Phenomenal Nature, consideró que sería su “canto del cisne”. Sin embargo, la respuesta positiva del público la inspiró a seguir adelante. “Cuando ese disco salió y la gente comenzó a responder a lo que había escrito, mis planes de retirarme se vieron frustrados de la manera más inesperada y alentadora”, recuerda Jenkins. Así, se embarcó en la creación de My Light, My Destroyer con renovada energía.

Colaboradores y Referencias Inspiradoras

El álbum cuenta con la colaboración de diversos artistas, incluyendo a El Kempner de Palehound, Meg Duffy de Hand Habits, Isaac Eiger (anteriormente de Strange Ranger), Katie Von Schleicher, Zoë Brecher (Hushpuppy), Daniel McDowell (Amen Dunes), el productor e instrumentalista Josh Kaufman (parte de An Overview), la productora Stephanie Marziano (Hayley Williams, Bartees Strange) y la amiga de Jenkins, la directora/actriz/periodista Hailey Benton Gates.

Las influencias musicales que marcaron el camino de My Light, My Destroyer incluyen a Tom Petty, Annie Lennox, Neil Young, Radiohead (The Bends en particular), The Breeders, PJ Harvey, Pavement y David Bowie (Blackstar). Además, Jenkins se inspiró en escritores como Anne Carson, Maggie Nelson, Rebecca Solnit y el fallecido David Berman.

El Primer Sencillo: Only One

El primer sencillo, Only One, ya está disponible. La canción aborda el efecto del Día de la Marmota, la sensación de estar atrapado en un ciclo sin saber cómo salir. Jenkins lo describe como “una burla al desamor y su visión del mundo, una incapacidad para ver algo más que a sí mismo y una necesidad de sumergirse en la ilusión de la permanencia”.

My Light, My Destroyer promete ser un viaje musical fascinante y lleno de matices. ¡Estaremos atentos al lanzamiento el 12 de julio!

Tracklist de My Light, My Destroyer