Cast estrena el single «Faraway» y anuncia gira con Liam Gallagher

La banda de Liverpool Cast ha compartido su nuevo single Faraway, una canción nostálgica que forma parte de su próximo álbum Love Is The Call, que saldrá a la venta el 16 de febrero. Se trata del primer disco de la banda en seis años, y según el líder John Power, es un “disco de pop psicodélico con un ritmo rockabilly y un bajo saltarín”.

Faraway es un himno a la perseverancia en tiempos difíciles, que habla de “intentar encontrar tu voz en un mundo que no se preocupa ni parece querer escuchar”. Power dice que la canción tiene “un gancho y una melodía instantáneos que despegan desde el primer momento”.

Cast celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum con una gira por tiendas de discos, una gira propia por el Reino Unido y una gira especial junto a Liam Gallagher, que conmemorará el 30 aniversario de su álbum Definitely Maybe. Cast también participará en tres conciertos de Britpop Clásico, junto a otros artistas de los 90 como Simon Fowler de Ocean Colour Scene, Mark Morriss de The Bluetones y Saffron de Republica, acompañados por una orquesta en vivo.