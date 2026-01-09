Cate Le Bon y St. Vincent se encuentran en un terreno común con «Always The Same»

La siempre inquieta Cate Le Bon vuelve a demostrar que su universo creativo no conoce límites. Tras publicar en septiembre su celebrado Michelangelo Dying, la artista galesa regresa con Always The Same, una pieza nacida en las mismas sesiones del álbum pero que, según ella misma explica, “necesitaba un poco más de espacio” para respirar. Y razón no le falta: el tema despliega un ambiente sintético, onírico y ligeramente desorientado que encaja con la estética del disco, pero que reclama su propio territorio emocional.

La gran sorpresa —y el gran acierto— es la presencia de St. Vincent, quien aporta una gravedad elegante que contrasta con la fragilidad juguetona de Le Bon. Aunque Annie Clark lleva años moviéndose en un terreno menos experimental que en sus inicios, su sensibilidad sigue siendo afín a la de la galesa: ambas comparten un gusto por la melodía retorcida, los arreglos imprevisibles y una teatralidad contenida que convierte cada canción en un pequeño artefacto emocional.

En Always The Same, Le Bon se sumerge en “las aguas sucias del amor”, como ella misma describe, mientras Clark orbita a su alrededor con una mezcla de compostura y magnetismo. El resultado es un tema que funciona como apéndice espiritual de Michelangelo Dying, pero también como un diálogo entre dos creadoras que llevan más de una década redefiniendo los límites del pop alternativo. Una colaboración inesperada, sí, pero también inevitable.

Cate Le Bon, arquitecta de un pop que rehúye lo obvio

La trayectoria de Cate Le Bon es una de las más singulares del panorama independiente de los últimos quince años. Desde su debut con Me Oh My (2009), la galesa ha ido puliendo un estilo que combina folk psicodélico, art-rock y un sentido del humor seco y surrealista. Con Cyrk (2012) y Mug Museum (2013) consolidó una identidad sonora marcada por guitarras angulares y melodías que parecen doblarse sobre sí mismas. Su salto definitivo llegó con Crab Day (2016), un disco que medios como NME describieron como “delirante y deliciosamente extraño”. A partir de ahí, Le Bon se convirtió en una referencia del art-pop contemporáneo, colaborando con artistas como John Grant, Gruff Rhys o Deerhunter, y produciendo trabajos para Deerhoof o H. Hawkline. Con Reward (2019), nominado al Mercury Prize, alcanzó un reconocimiento más amplio gracias a su mezcla de minimalismo sintético y sensibilidad emocional. Pompeii (2022) y Michelangelo Dying (2024) han reforzado su posición como una creadora que no repite fórmulas y que siempre encuentra nuevas formas de habitar la extrañeza.

La metamorfosis permanente de St. Vincent

Por su parte, St. Vincent —nombre artístico de Annie Clark— ha construido una de las carreras más influyentes del pop experimental estadounidense. Tras su debut Marry Me (2007), Clark llamó la atención con Actor (2009), un álbum que combinaba dulzura vocal con arreglos tensos y cinematográficos. Su consagración llegó con Strange Mercy (2011), considerado por Pitchfork uno de los mejores discos de la década. En 2014 publicó St. Vincent, un trabajo que ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa y que la situó definitivamente en la primera línea del pop de vanguardia. Desde entonces, Clark ha explorado nuevas estéticas en Masseduction (2017) y Daddy’s Home (2021), ambos elogiados por Rolling Stone y Consequence por su capacidad para reinventarse sin perder su sello personal: guitarras afiladas, teatralidad glam y una escritura emocionalmente incisiva. Su colaboración con Cate Le Bon en Always The Same no solo confirma su afinidad artística, sino que también demuestra que Clark sigue abierta a dialogar con creadoras que, como ella, entienden el pop como un espacio para la experimentación y la libertad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.