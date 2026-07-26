Chad Hugo ha publicado “JUMPUPW!NYA”, su primer single en solitario, con las colaboraciones de Tierra Whack y Leikeli47. El tema, disponible desde el pasado 22 de julio a través de Galaxie Records, supone la primera vez que el productor aparece como artista principal bajo su propio nombre.

“JUMPUPW!NYA” es un himno de dance-rap que recupera parte de aquel característico traqueteo minimalista de The Neptunes, coproducido junto al londinense Cadenza, y que alterna estallidos de metales con armonías de sintetizador espaciales sobre una batería frenética y vertiginosa. Tierra Whack y Leikeli47 se suman a la velocidad de la producción con versos afilados sobre golpes, dinero y, en palabras de la propia Whack, «volverse completamente locos».

De productor en la sombra a protagonista: así suena el debut solista de Chad Hugo

Hasta ahora, Chad Hugo había aparecido en incontables créditos como colaborador, además de publicar instrumentales bajo el alias Yardnoise, pero nunca había figurado como artista principal bajo su propio nombre. «Mi primer tema en solitario de la historia sale en 24 horas», escribió el productor en redes sociales el pasado 21 de julio, anticipando el lanzamiento. El vídeo que acompaña al tema, de estética delirante entre trajes de materiales peligrosos y paneles de control de nave espacial, con un aire desenfadado que recuerda al espíritu más gamberro de los Beastie Boys de los noventa, refuerza esa sensación de nuevo comienzo.

Leikeli47 ha destacado la naturalidad de la colaboración en un comunicado: «Cuando Chad llamó, no dudé en aprovechar la oportunidad de colaborar. Todo mi cariño para la increíble Tierra Whack. Solo estoy feliz de aportar mi parte». La propia Tierra Whack atraviesa un buen momento, inmersa en la promoción de su proyecto Whack’s Museum, mientras que Leikeli47 aporta al tema esa conexión directa entre Brooklyn y Virginia que ambos comparten con Hugo.

Bajo el nombre de The Neptunes, Hugo y Williams firmaron durante los años 2000 una identidad sonora reconocible al instante: bases escuetas, silencios calculados y una percusión que sonaba más a videojuego que a estudio de grabación convencional, un estilo que terminó marcando el pop y el hip-hop de toda una época y que les valió múltiples premios Grammy como productores. Esa influencia se dejó sentir tanto en la música urbana como en el pop más mainstream, y consolidó a ambos como una de las parejas creativas más influyentes de su generación, incluso cuando, con los años, su colaboración se fue espaciando y las tensiones personales y económicas entre ambos empezaron a aflorar públicamente.

De Virginia Beach a la cima de The Neptunes: la trayectoria que llevaba a este momento

Nacido en Virginia Beach, Chad Hugo formó junto a Pharrell Williams el dúo de producción The Neptunes, uno de los más determinantes de las últimas tres décadas de pop e hip-hop, responsable de himnos para artistas como Clipse o Beyoncé, además de ser miembro fundador de N.E.R.D. junto a Pharrell y Shay Haley. Su sonido, marcado por líneas de sintetizador minimalistas y percusiones angulares, terminó definiendo buena parte de la música mainstream de comienzos de los 2000, aunque Hugo siempre se mantuviera en un segundo plano mediático frente al perfil más público de su compañero.

“JUMPUPW!NYA” llega, precisamente, en un momento delicado de esa relación profesional de más de tres décadas. Chad Hugo mantiene una disputa legal abierta con Pharrell Williams, después de haberle demandado en enero de este año por un millón de dólares en concepto de royalties no abonados relacionados con “No One Ever Really Dies”, el álbum de N.E.R.D. de 2017. Ambos llevan sin hablarse, según reconoció el propio Williams, desde 2024. En paralelo a ese litigio, Hugo ha seguido trabajando activamente como productor, colaborando este mismo año en Icon, el álbum de Brent Faiyaz, lo que confirma que, más allá del enfrentamiento judicial, su instinto para el estudio sigue plenamente activo.

¿El inicio de una nueva etapa en solitario para Chad Hugo?

Según ha trascendido, “JUMPUPW!NYA” supone el primer paso de una nueva etapa musical propia para Chad Hugo, que según los comunicados de prensa que acompañan al lanzamiento marca «el comienzo de una nueva era creativa». No hay, de momento, confirmación de un álbum o EP en solitario, pero el propio productor ha dejado entrever en redes que hay más música nueva de camino bajo su propio nombre. Con más de veinte años definiendo el sonido de otros artistas desde la sombra, Chad Hugo parece haber decidido que es su turno de ocupar el centro del escenario.

▶ “JUMPUPW!NYA” — Chad Hugo (feat. Tierra Whack y Leikeli47) | 22 de julio de 2026 | Galaxie Records

¿Te esperabas un debut en solitario de Chad Hugo después de tantos años tras el mezclador? ¿Crees que puede abrirse paso como artista propio más allá de su legado con The Neptunes? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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