Chappell Roan lanza «The Subway», su esperado nuevo sencillo

Tras varios meses creando expectativas, Chappell Roan ha estrenado su nuevo sencillo The Subway este 31 de julio de 2025, según anunció en Instagram. Este tema, coescrito con Dan Nigro, es un emotivo himno pop sobre desamor y sanación, descrito como “primo” de su canción Casual de 2023. La cantante debutó The Subway en vivo en el Governor’s Ball de 2024, vestida como la Estatua de la Libertad, y desde entonces lo ha interpretado en festivales como Lollapalooza y Primavera Sound, generando gran expectativa entre sus fans.

En cuanto a las letras e inspiración, The Subway explora el dolor de ver a una ex pareja en el metro, con versos como “Sigo contando los días hasta que seas solo otra chica en el metro”. A pesar de las dudas iniciales de Roan sobre grabar la versión de estudio por el éxito de sus presentaciones en directo, el sencillo ya es un éxito entre sus seguidores. Este lanzamiento sigue a The Giver y precede su próximo álbum, consolidando a Roan como una estrella pop en ascenso.

Chappell Roan: La nueva reina del pop que brilla con luz propia

Chappell Roan, nacida como Kayleigh Rose Amstutz en Missouri, ha conquistado el mundo del pop con su estilo vibrante y autenticidad desbordante. Su carrera despegó tras firmar con Atlantic Records en 2017, cuando lanzó su EP debut School Nights, una colección de canciones introspectivas con toques de pop alternativo. Tras mudarse a Los Ángeles, colaboró con el productor Dan Nigro, quien ayudó a moldear su sonido distintivo. Su gran salto llegó en 2020 al abrir la gira de Kacey Musgraves y con el lanzamiento de Pink Pony Club, un himno queer que capturó corazones por su energía teatral y letras empoderadoras. Su ascenso se consolidó con presentaciones en festivales como Lollapalooza y Governor’s Ball, donde su carisma y vestuarios extravagantes, inspirados en el drag, la convirtieron en un ícono.

En 2023, Roan lanzó su álbum debut The Rise and Fall of a Midwest Princess, que mezcla pop ochentero, baladas emotivas y narrativa honesta sobre amor y autodescubrimiento. Canciones como Kaleidoscope y Casual resonaron con fans por su vulnerabilidad, mientras Good Luck, Babe! se volvió un éxito viral en 2024, alcanzando el top 10 global. En 2025, lanzó The Giver y The Subway, sencillos que refuerzan su estilo único y anticipan un segundo álbum. Con su voz poderosa y estética audaz, Roan se consolida como una fuerza imparable en el pop actual.

