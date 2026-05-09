Charli XCX abre un nuevo capítulo. La artista británica ha publicado este 8 de mayo de 2026 su nuevo single, «Rock Music», acompañado de un videoclip oficial dirigido por Aidan Zamiri —habitual colaborador visual de la cantante— con dirección creativa de Imogene Strauss. El lanzamiento llega como primer adelanto de su octavo álbum de estudio, el sucesor de Brat (2024, Atlantic Records), y confirma que la artista no tiene la menor intención de repetir fórmulas.

El single fue producido por Charli XCX, A.G. Cook y Finn Keane (conocido anteriormente como EasyFun), el trío habitual que también estuvo detrás de gran parte de Brat. La canción se grabó en octubre de 2025 en los Rue Boyer Studios de París durante una intensa sesión de trabajo que la propia artista documentó en Instagram, y apenas supera el minuto y medio de duración. Concisa, directa, sin ornamentos innecesarios.

«Rock Music» construye su identidad sobre un riff de guitarra distorsionado que convive con la voz procesada de Charli, sin renunciar a la electrónica que la ha definido. La letra es un himno a la tribu creativa: «Me and my friends / We go out, we take pictures / We make stuff together, and sometimes we cry / We kiss each other, real incestuous vibes». El estribillo sentencia: «I think the dance floor is dead / So now we’re making rock music», la misma frase que la cantante adelantó en su portada de British Vogue de abril y que desató semanas de especulación sobre la dirección de su próximo disco. La propia artista se encargó de matizar el malentendido en Instagram: «Un vídeo de mí haciendo una canción llamada «música rock» que en realidad no es música rock, lo cual es gracioso porque nunca dije que estaba haciendo un álbum de rock». El videoclip, que mezcla secuencias en blanco y negro con explosiones de color, arranca con Charli lanzando un televisor por la ventana de un hotel y transita por escenas de guitarras destrozadas, multitudes en mosh pit y montañas literales de cigarrillos. Rock como actitud, más que como género.

“Rock Music» llega apenas tres meses después del álbum de acompañamiento a la adaptación de Wuthering Heights dirigida por Emerald Fennell, publicado en febrero y que alcanzó el número 8 en el Billboard 200 —con aportaciones de John Cale y Sky Ferreira, con quien Charli ya había colaborado recientemente en «Eyes of the World»—. Ese proyecto representó un movimiento hacia la synth-pop de sus primeros años; «Rock Music» empuja aún más lejos de la hiperpop que definió Brat. También co-escribió junto a Jack Antonoff buena parte de la banda sonora de Mother Mary, y sigue sumando presencia en el cine con proyectos como el mockumentary The Moment —sobre cuyo origen habló en CrazyMinds cuando anunció su debut en la gran pantalla— y las cintas I Want Your Sex de Gregg Araki, The Gallerist de Cathy Yan y 100 Nights of Hero de Julia Jackman. Con «rock music», Charli XCX demuestra una vez más que su mayor habilidad es convertir cada giro en un acontecimiento cultural: lo que en otro artista sería un simple single de transición, en ella es la apertura de un nuevo debate sobre hacia dónde puede ir el pop.

«Rock Music»: Charli XCX en directo en festivales en verano 2026

Charli XCX tiene una agenda de festivales que confirma que el verano de 2026 le pertenece:

— 31 de julio · Lollapalooza · Chicago (EE.UU.)

— 7 de agosto · Outside Lands · San Francisco (EE.UU.)

— 28 de agosto · Reading Festival · Reading (Reino Unido)

— 29 de agosto · Leeds Festival · Leeds (Reino Unido)

— Octubre · Austin City Limits · Austin, Texas (EE.UU.) — dos fines de semana

Charli XCX, la artista que siempre va un paso por delante

Charli XCX, nombre artístico de Charlotte Emma Aitchison (Cambridge, 1992), lleva más de una década redefiniendo los límites del pop desde dentro. Debutó con 14 (2008) en circuitos underground de Londres, pero su proyección internacional arrancó con True Romance (2013, Atlantic Records), un disco de synth-pop oscuro y electrónico que la situó como una figura de culto antes de que el mainstream supiera pronunciar su nombre. Los éxitos como compositora para otros artistas —»I Love It» para Icona Pop, «Fancy» con Iggy Azalea— llegaron en paralelo a una carrera en solitario que fue evolucionando hacia territorios cada vez más radicales: Sucker (2014), los mixtapes Vroom Vroom (2016) y Pop 2 (2017) —estos últimos junto al productor A.G. Cook y el universo PC Music—, y los álbumes Charli (2019) y How I’m Feeling Now (2020), grabado en cuarentena en apenas seis semanas. El punto de inflexión definitivo llegó con Crash (2022) y, sobre todo, con Brat (2024), que alcanzó el número 3 en el Billboard 200 y el número 1 en el UK Albums Chart, convirtiendo el verde chartreuse en color del año y «brat summer» en fenómeno cultural global. «rock music» abre ahora un nuevo capítulo en una trayectoria que parece no tener techo.

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