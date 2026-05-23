La invitación llegó a sus redes sociales con el tono de una convocatoria de moda real: «Asiste a la presentación de Charli xcx SS26, dirigida por Torso». Y la pasarela era literal. Charli XCX ha publicado «SS26», su segundo single de 2026, junto a un videoclip en el que desfila por las pasarelas de París con looks de Ann Demeulemeester, Balmain y Saint Laurent mientras canta que vamos por una autopista que lleva directo al infierno. El vídeo, dirigido por el dúo Torso —los mismos de «Von Dutch»— abre con la ex editora de Vogue Paris Carine Roitfeld sentada en primera fila pronunciando en francés la frase que resume todo: «La moda no nos va a salvar. Pero subamos a la pasarela y desfilemos». Y luego Charli cae al abismo, literalmente.

La canción, grabada en París en octubre de 2025 durante las presentaciones de las colecciones Spring/Summer 2026, fue co-producida y co-escrita con A.G. Cook y Finn Keane. Como «Rock Music», el single anterior, «SS26» formará parte del séptimo álbum de estudio de Charli, que por el momento no tiene título ni fecha de lanzamiento confirmados.

Ruido distorsionado, alta costura y el cancel culture como verso

Musicalmente, «SS26» parte de una guitarra limpia y percusión electrónica contenida antes de virar a una textura más sucia y distorsionada. Es el mismo juego de tensión entre pop accesible y rugosidad alternativa que definía «Rock Music», pero aquí la letra añade una capa de ironía política que no estaba en el single anterior. En el segundo verso, Charli se ríe abiertamente del ciclo del cancel culture desde dentro: «Me hackearon, lo sacaron de contexto, obviamente / Pero yo no lo hice, y aunque lo hubiera hecho, escribí una muy buena disculpa en Notes». Es exactamente la clase de guiño que hace que sus fans la sigan con la intensidad de quien comparte un chiste privado con su ídolo.

El vídeo lo sostiene todo con una iconografía precisa: múltiples versiones de Charli en distintos looks, una caída en la pasarela de la que se levanta y sigue, un camerino que explota al final. Ya lo anunció hace semanas: la pista de baile está muerta, y lo que venga después no va a pedir permiso para existir. «SS26» confirma que tampoco va a pedir explicaciones. Hace unos días escribió en X: «Existir como ser humano en 2026 es realmente difícil por múltiples razones. Mi refugio es el arte, pero a veces ni eso se siente seguro». «SS26» suena exactamente así.

De Cambridge al centro del pop mundial

Charli XCX —Charlotte Emma Aitchison, Cambridge, 1992— lleva más de una década operando en los márgenes del pop mainstream con una autonomía creativa que pocas artistas de su alcance han mantenido. Debutó con True Romance (2013), un disco que anticipaba la estética hyperpop antes de que el término existiera, y pasó por una fase de colaboraciones de éxito masivo —»Fancy» con Iggy Azalea, «Boom Clap»— sin perder el control sobre su propia voz. Sucker (2014), Pop 2 (2017) y Charli (2019) fueron construyendo una base de fans de culto que valoraba exactamente eso: que Charli nunca sonaba a producto de mercado. Crash (2022) fue su primer número uno en el Reino Unido. Y luego llegó Brat (2024): disco del año para NME, Rolling Stone y decenas de cabeceras, fenómeno cultural con su propio color Pantone y su propio adjetivo, y la confirmación de que había pasado de artista de culto a fuerza de la naturaleza.

La banda sonora de Wuthering Heights (febrero de 2026) marcó un giro hacia el pop orquestal que muchos no esperaban; «Wall of Sound» fue su carta de presentación más delicada hasta la fecha. «SS26» llega ahora para recordar que la delicadeza y la distorsión no son contradictorias. Que la pasarela puede ir al infierno y que eso, en manos de Charli XCX, suena como una fiesta a la que quieres ser invitado.

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