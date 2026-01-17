Charli XCX intensifica su emocional giro orquestal con su nuevo single «Wall of Sound»

El universo creativo de Charli XCX no conoce pausas. Tras el impacto global de Brat, la artista británica regresa con Wall Of Sound, un single inquietante y profundamente cinematográfico que continúa revelando el tono oscuro y orquestal del álbum que ha compuesto para la nueva adaptación de Wuthering Heights, dirigida por Emerald Fennell. La canción abre con cuerdas tensas de estética casi “horror” y una interpretación vocal cruda, directa, que encaja con la atmósfera gótica que la artista ha ido construyendo en los adelantos previos, House —su inesperada colaboración con John Cale de The Velvet Underground— y Chains Of Love.

En Wall Of Sound, Charli XCX canta sobre una tensión inexplicable que la envuelve, mientras un coro de violines refuerza esa sensación de encierro emocional. El tema forma parte de un proyecto más amplio: un álbum completo que verá la luz el 13 de febrero, coincidiendo con el estreno de la película protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi en los papeles de Catherine Earnshaw y Heathcliff. La propia Charli ha reconocido recientemente que, tras el ciclo de Brat, se sintió “vacía y estancada”, y que ahora se encuentra más inspirada por el cine que por la música, algo que se refleja claramente en este nuevo enfoque sonoro.

Además, productores clave en su trayectoria reciente como A.G. Cook, Finn Keane y George Daniel han adelantado que su próximo disco —el que llegará después del proyecto de Wuthering Heights— apunta a ser un “anti-Brat”, explorando caminos opuestos a los beats club y la estética abrasiva que definieron su último gran éxito. Mientras tanto, la artista también prepara el estreno de The Moment, un mockumentary producido por A24 que mezcla imágenes reales de su gira con escenas ficticias y cameos inesperados como el de Kylie Jenner.

Charli XCX: una carrera construida a base de riesgo, visión y vanguardia

Hablar de Charli XCX es hablar de una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo. Desde sus inicios en la escena underground británica hasta su consolidación como arquitecta del hyperpop, su carrera ha sido un ejercicio continuo de riesgo y reinvención. Su debut oficial llegó con True Romance (2013), un álbum que ya mostraba su habilidad para combinar sensibilidad pop con producción experimental. Sin embargo, su salto definitivo se produjo con Sucker (2014), impulsado por éxitos globales como Boom Clap. A partir de ahí, Charli comenzó a moverse con libertad entre el mainstream y la vanguardia, colaborando con artistas como SOPHIE, A.G. Cook, Troye Sivan o Christine and the Queens, y convirtiéndose en una figura clave dentro del sello PC Music, que redefinió la estética pop de mediados de los 2010.

Su mixtape Pop 2 (2017) es considerado por medios como Pitchfork y The Line of Best Fit como una de las obras más influyentes de la década, un manifiesto de pop futurista que abrió la puerta a una nueva generación de artistas. Después llegarían Charli (2019), How I’m Feeling Now (2020) —grabado íntegramente durante el confinamiento— y el ya icónico Brat (2024), un álbum que no solo revitalizó su carrera, sino que se convirtió en un fenómeno cultural global, impulsado por su estética verde ácido y su narrativa confesional. Con cada lanzamiento, Charli ha demostrado que el pop puede ser un espacio de experimentación radical sin perder impacto emocional ni ambición melódica. Su nueva etapa, marcada por la influencia del cine y el uso intensivo de arreglos de cuerda, confirma que sigue avanzando hacia territorios inesperados sin renunciar a su esencia: la búsqueda constante de nuevas formas de expresión dentro del pop.