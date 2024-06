Charli XCX y Lorde colaboran en una nueva versión de «Girl, so confusing»

Charli XCX ha lanzado una nueva versión de su canción Girl, so confusing, con la colaboración de Lorde, quien inspiró la canción originalmente. La propia Charli XCX reveló que Lorde había sido la musa parcial de Girl, so confusing, expresando una “enorme envidia” por el éxito de la neozelandesa en sus inicios, con una honestidad sobre sus sentimientos que refleja la vulnerabilidad que a menudo se esconde detrás del glamour de la industria musical.

Las expectativas de los fans han ido creciendo con las pequeñas pistas, como por ejemplo cuando Charli rediseñó un cartel de su álbum para mostrar simplemente la palabra Lorde y luego compartió un fragmento de la nueva mezcla en su cuenta privada de Instagram.

En el remix, Lorde añade su voz con líneas como “Well honestly I was speechless / When I woke up to your voice note”. La integración de Lorde no solo enriquece la canción, sino que también simboliza la unión de dos potencias del pop en una sola pista. Disfrutémoslo.