Charli XCX y John Cale se encuentran en un territorio oscuro con «House»

La unión de Charli XCX y John Cale parecía improbable, pero el resultado es tan magnético como inquietante. Su nuevo single House, compuesto para la próxima adaptación de Wuthering Heights dirigida por Emerald Fennell, es un viaje sonoro que se mueve entre lo gótico y lo industrial, con guitarras dramáticas y un aire cinematográfico que encaja a la perfección con la intensidad de la novela de Emily Brontë.

El tema arranca con un ambiente sombrío, marcado por la voz grave y casi espectral de Cale, que recita frases como “I’m a prisoner / To live for eternity” y “Am I living in another world? / Another world I created / For what?”. La tensión crece hasta desembocar en un clímax donde ambos repiten con insistencia “I think I’m gonna die in this house”, sobre un muro de guitarras que refuerza la sensación de encierro y fatalidad. El cierre, con Cale en solitario murmurando “In every room / I hear silence”, deja un eco perturbador que se queda resonando mucho después de terminar la canción.

El videoclip, dirigido por Mitch Ryan, refuerza esa atmósfera oscura: figuras sombrías, velas y una Charli que se atreve incluso a verter cera sobre su piel, en un gesto tan dramático como inquietante. La propia artista explicó que la inspiración surgió de una frase de Cale en un documental sobre The Velvet Underground, donde afirmaba que toda canción debía ser “elegante y brutal”. Esa dualidad se convirtió en el eje creativo de la colaboración.

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la carrera de Charli XCX, que tras el éxito de Brat en 2024 —un disco celebrado por medios como Pitchfork y Rolling Stone por su audacia en la pista de baile— se adentra ahora en un terreno mucho más sombrío y experimental. Y lo hace de la mano de un icono como Cale, cuya trayectoria con The Velvet Underground y en solitario siempre ha estado marcada por la búsqueda de lo incómodo y lo transgresor. El resultado es un tema que no solo anticipa la intensidad de la película, sino que también abre una nueva veta creativa para Charli.

Charli XCX: De promesa del pop alternativo a arquitecta de su propio universo

Desde que irrumpió en la escena internacional con True Romance en 2013, Charli XCX ha demostrado ser una de las artistas más inquietas y visionarias del pop contemporáneo. Su gran salto llegó con Sucker (2014), un álbum cargado de himnos como Boom Clap y Break the Rules, que la consolidó como una figura capaz de moverse entre el mainstream y la vanguardia. Sin embargo, fue con Pop 2 (2017), su influyente mixtape, cuando empezó a redefinir el pop desde dentro, abrazando la estética hiperpop y colaborando con artistas como SOPHIE, A.G. Cook y Kim Petras. Ese trabajo, considerado por diversos medios como un punto de inflexión en la música pop, la situó como una auténtica arquitecta de sonidos futuristas.

En 2019 lanzó Charli, un álbum que consolidó su reputación como pionera, con colaboraciones que iban desde Troye Sivan hasta Christine and the Queens. Durante la pandemia sorprendió con How I’m Feeling Now (2020), un disco creado en tiempo récord desde el confinamiento, que fue aclamado por Pitchfork como uno de los mejores del año por su crudeza y honestidad. Su siguiente gran éxito, Crash (2022), la llevó a lo más alto de las listas internacionales, mostrando su capacidad para fusionar pop comercial con un filo experimental. Y en 2024, con Brat, Charli abrazó sin complejos la pista de baile, entregando un álbum que fue descrito por Rolling Stone como “una celebración radical de la cultura club”.

Hoy, con House, Charli XCX demuestra que no se conforma con repetir fórmulas. Su colaboración con John Cale no solo es un homenaje a una de sus mayores influencias, sino también una declaración de intenciones: seguir explorando territorios nuevos, incómodos y fascinantes. En poco más de una década, ha pasado de ser una promesa del pop alternativo a convertirse en una de las artistas más influyentes de su generación, capaz de mover las fronteras del género a su antojo.

