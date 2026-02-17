Charli XCX y Sky Ferreira vuelven a cruzar caminos con “Eyes of the World”, una alianza pop que muchos daban por perdida

La noticia ha corrido rápido entre sus fans: Charli XCX y Sky Ferreira han vuelto a colaborar. Siete años después de aquel “Cross You Out”, ambas artistas se reencuentran en “Eyes of the World”, un tema incluido en la banda sonora que Charli XCX ha compuesto para la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights) dirigida por Emerald Fennell. La canción, publicada como adelanto del proyecto, confirma que la química entre ambas sigue intacta, aunque sus trayectorias hayan tomado caminos muy distintos en los últimos años.

El nuevo tema llega acompañado de un contexto especialmente fértil para Charli XCX, que tuvo un indiscutible éxito con su último trabajo Brat (2024). Desde entonces, su figura no ha dejado de crecer, impulsada por una etapa creativa en la que ha explorado la cultura pop desde dentro y desde fuera, como demuestra el mockumentary The Moment, dirigido por Aidan Zamiri. En paralelo, la artista británica ha ido desvelando otras piezas de la banda sonora, como “Wall Of Sound”, “Chains Of Love” y “House”, esta última con la participación de John Cale. Todo ello apunta a un proyecto ambicioso, oscuro y visceral, tal y como ella misma describió en Substack: “un mundo indudablemente crudo, salvaje, sexual, gótico, británico, torturado y lleno de frases reales, puntuación y gramática” .

Para Sky Ferreira, “Eyes of the World” supone un nuevo capítulo en una carrera marcada por silencios prolongados pero también por un culto inquebrantable. Su último álbum, Night Time, My Time (2013), sigue siendo una referencia del pop alternativo, y aunque en la última década sus lanzamientos han sido escasos, cada uno ha generado expectación. En 2024 publicó “Leash”, incluida en la película Babygirl de Halina Reijn, y antes, en 2022, regresó con “Don’t Forget”. Su presencia en este nuevo proyecto de Charli XCX no solo reaviva la conexión entre ambas, sino que también recuerda el enorme magnetismo que Ferreira conserva,

“Eyes of the World” funciona así como un punto de encuentro entre dos artistas que, desde lugares distintos, han moldeado el pop contemporáneo a su manera. Una, expansiva y en constante mutación; la otra, esquiva pero luminosa cuando decide aparecer.

Charli XCX: una carrera marcada por la reinvención constante

Desde sus inicios con True Romance (2013), la británica Charli XCX ha demostrado una capacidad única para moverse entre el mainstream y la vanguardia sin perder identidad. Su salto definitivo llegó con Sucker (2014), impulsado por éxitos globales como “Boom Clap”, pero fue a partir de Pop 2 (2017) cuando consolidó su papel como arquitecta del hyperpop contemporáneo. Colaboraciones con SOPHIE, A. G. Cook y otros nombres clave del PC Music definieron una etapa en la que Charli XCX se convirtió en referencia para toda una generación de productores y artistas.

Con Charli (2019) y How I’m Feeling Now (2020), grabado en pleno confinamiento, la artista profundizó en un sonido emocional, futurista y profundamente personal. Su álbum Crash (2022) la llevó a un terreno más accesible sin renunciar a su espíritu experimental, mientras que Brat (2024) la situó de nuevo en el centro de la escena gracias a un enfoque más crudo y directo. A lo largo de su carrera, Charli XCX ha demostrado que el pop puede ser un espacio de riesgo, de identidad y de ruptura, y su incursión en la banda sonora de Wuthering Heights confirma que sigue expandiendo sus límites creativos.

Sky Ferreira: una discografía breve, una influencia enorme

La trayectoria de Sky Ferreira es tan enigmática como fascinante. Tras irrumpir a principios de los 2010 con una mezcla de synth-pop y actitud punk, su debut Night Time, My Time (2013) se convirtió rápidamente en un álbum de culto. Con una estética cruda y una producción abrasiva, el disco marcó un punto de inflexión en el pop alternativo y consolidó a Ferreira como una voz singular. Sin embargo, su relación con la industria ha sido compleja, y los retrasos en su esperado segundo álbum han alimentado un aura de misterio que solo ha reforzado su estatus icónico.

A pesar de publicar pocos singles en la última década, cada uno ha tenido un impacto notable. “Downhill Lullaby” (2019) mostró un giro hacia un sonido más oscuro y cinematográfico, mientras que “Don’t Forget” (2022) recuperó su vena más directa y abrasiva. Su participación en bandas sonoras y proyectos audiovisuales —como “Leash” en Babygirl— ha mantenido viva la conexión con su público, que sigue esperando su regreso discográfico. La colaboración con Charli XCX en “Eyes of the World” no solo reaviva su presencia, sino que también recuerda por qué su figura sigue siendo tan influyente: pocas artistas han logrado construir un legado tan sólido con tan poco material publicado.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.