Cherry Glazerr publican su nueva canción “Soft Drink”

Canción: Soft Drink

Artista: Cherry Glazerr

Sobre la canción: “Empecé con la línea de sintetizador. Simplemente me vino a la cabeza mientras conducía y me puse a grabarla frenéticamente en mis notas de voz mientras conducía hacia la playa de Hermosa y Manhattan Beach. Estaba obsesionada con la canción Naive de The Kooks y la escuché mucho, y creo que ese sonido se ha metido dentro de la canción un poco. La canción trata sobre el anhelo de validación. A veces todo lo que necesitas es compañía y no buscas nada específico, solo alguien con quien bailar. El último fue obviamente un año solitario”, afirma la autora de la canción.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay videoclip? Sí, y podemos verlo a continuación.

Sobre Cherry Glazerr

Cherry Glazerr es una banda de rock estadounidense de Los Ángeles, California, formada en 2013. La banda está formada por la guitarrista y vocalista Clementine Creevy, el bajista Sami Perez y el baterista Tabor Allen.

Hasta el momento, han publicado tres discos: Haxel Princess (2014), Apocalipstick (2017) y Stuffed & Ready (2019).