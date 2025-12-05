Chilli Jesson abre su corazón con Dead Dads Club y el intenso single «Volatile Child»

El regreso de Chilli Jesson al panorama musical británico se consolida con el lanzamiento de Volatile Child, tercer adelanto de su nuevo proyecto Dead Dads Club, tras los singles Don’t Blame The Son For The Sins Of The Father y Goosebumps. Producido por Carlos O’Connell de Fontaines D.C., el tema se presenta como un relato confesional que explora la vulnerabilidad y el duelo, transformando la pérdida en un acto creativo. El debut de la banda verá la luz el próximo 23 de enero bajo Fiction Records, y promete ser uno de los discos más personales de la temporada.

La canción narra la experiencia de un joven atrapado en la soledad de una habitación del YMCA en París, hasta que la visión de su padre fallecido lo rescata del colapso. Jesson ha explicado que este momento marcó un antes y un después en su vida, y que la música se convirtió en el canal para procesar emociones que nunca había podido expresar con Palma Violets. La colaboración con Fontaines D.C., quienes lo invitaron a su gira y reavivaron su pasión por la composición, añade un aire de autenticidad y cercanía.

Con este lanzamiento, Dead Dads Club se distancia del garage rock juvenil de Palma Violets para abrazar un sonido más oscuro y confesional. La producción de O’Connell refuerza la honestidad del proyecto, que se perfila como un espacio de catarsis y redención. Jesson vuelve así al centro de la conversación musical internacional, demostrando que de la pérdida puede surgir una obra profundamente vital.

De Palma Violets a Dead Dads Club: la evolución de Chilli Jesson

La carrera de Chilli Jesson arrancó en 2012 con Palma Violets, junto a Sam Fryer, Will Doyle y Peter Mayhew. Su debut 180 (2013) fue recibido con entusiasmo por la prensa especializada, con himnos como Best of Friends que capturaron la energía de una generación. Dos años más tarde publicaron Danger In The Club (2015), un álbum que consolidó su reputación como banda de directo arrollador, aunque las tensiones internas llevaron a su disolución en 2016.

Tras la separación, Jesson exploró nuevos caminos con Crewel Intentions, un proyecto más sombrío y experimental, mientras sus antiguos compañeros se unieron a Celia Archer de The Big Moon y al guitarrista Adam Brown para formar Gently Tender. Esta etapa permitió a Jesson experimentar con sonidos alejados del indie festivo de Palma Violets, buscando un lenguaje más personal.

Su discografía refleja una evolución marcada por la búsqueda de identidad: del desenfado juvenil de 180 a la introspección de Volatile Child, pasando por el rock oscuro de Crewel Intentions. Con Dead Dads Club, Jesson ofrece su obra más honesta y desgarradora, un debut que se perfila como testimonio de duelo convertido en arte y que lo devuelve al centro de la escena indie.

