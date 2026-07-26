Además de anunciar su nuevo disco, «Mother Nature’s Killing Spree», el nuevo single de Chloe Slater, lo explica a la perfección. Se trata del tercer adelanto de Riot Youth, su álbum de debut, y probablemente el que mejor resume de qué va todo el proyecto. La cantautora británica, que este verano ha pasado por el Mad Cool Festival en Madrid, vuelve a demostrar que su música política no necesita levantar la voz para golpear fuerte.

Chloe Slater convierte el apocalipsis climático en una canción de amor

«Mother Nature’s Killing Spree» imagina un futuro distópico en el que la naturaleza, harta de siglos de maltrato, decide devolver el golpe a la humanidad. Pero en lugar de plantear una crónica del desastre, Slater elige contar una historia de amor: dos personas que se enamoran en el último día del mundo, mientras todo a su alrededor se derrumba.

«»Mother Nature’s Killing Spree» es una canción sobre estar enamorada el último día del mundo», explica la artista sobre el tema. «Está inspirada en libros distópicos como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Siempre me ha encantado la idea de una historia que todavía no es cierta, pero que podría llegar a serlo algún día».

La canción llega acompañada de un vídeo que sigue a dos desconocidos enamorándose mientras la civilización se desintegra a su alrededor, un concepto que la propia Slater ha señalado como su pieza visual favorita hasta la fecha. Detrás de la idea hay referencias muy concretas: además de Bradbury, la compositora ha citado 1984 de George Orwell y El cuento de la criada de Margaret Atwood como parte del imaginario que alimenta el tema y, por extensión, todo el disco.

Del «postureo» en TikTok a hablarle claro a los billonarios

Antes de meterse en dinámicas climáticas, Chloe Slater ya llevaba tiempo señalando con el dedo. Nacida en Bournemouth en 2003 y criada por su madre, empezó a tocar la guitarra acústica a los 13 años inspirada por Taylor Swift, y su interés por la política despertó a los 17, durante la campaña electoral británica de 2019. A los 18 se mudó a Manchester para estudiar música (carrera que después abandonaría) y en 2023 publicó su primer single, «Sinking Feeling!». Fue el segundo, «24 Hours», una crítica feroz a la cultura influencer, el que empezó a viralizarse en TikTok y a construirle una base de seguidores que hoy supera los 15 millones de reproducciones, acumuladas a través de sus dos EPs, You Can’t Put A Price On Fun (2024) y Love Me Please (2025).

Esa trayectoria de crítica social sin solemnidad es exactamente el terreno en el que se mueve Riot Youth. El disco, que llegará el 9 de octubre vía Stolen Juice (AWAL) y ha sido producido por su colaborador habitual Jack Shuter junto a Ash Workman (conocido por su trabajo con Metronomy y Stealing Sheep), aborda la crisis climática, el capitalismo tardío y la clase billonaria desde la perspectiva de alguien que reconoce estar atrapada en el mismo sistema que critica. «Mother Nature’s Killing Spree» no es una excepción a esa mirada: es, según la propia Slater, su particular colección de «recortes de periódico» sobre por qué el mundo podría acabar, tal y como Atwood documentó los suyos para justificar los horrores de su propia distopía.

Un final anunciado con gira propia

Riot Youth llega tras «UGLY», un tema sobre el consumismo compulsivo y la presión de comprar cosas que no necesitamos para distraernos de los problemas reales, y «Southern Youth», el single más personal del disco y el que más directamente conecta con las raíces de Slater en Bournemouth (allí volvió recientemente para recorrer los escenarios que inspiraron la canción, incluido el open mic donde dio su primer concierto). Con «Mother Nature’s Killing Spree» como tercer adelanto, el álbum ya deja entrever un tracklist de diez canciones que combina denuncia política con momentos de una intimidad mucho más reconocible.

Slater, además, ya tiene preparada la manera de defender estas canciones en directo: su gira más ambiciosa hasta la fecha por Reino Unido y Europa, que arrancará en Southampton el 3 de noviembre y se extenderá durante diciembre, con parada en Londres (Scala) incluida. La gira, además, viene con un componente activista acorde al mensaje del disco: se ha asociado con la iniciativa Plus 1 de Music Declares Emergency, donando una libra de cada entrada a la organización medioambiental.

Las semanas previas al lanzamiento de «Mother Nature’s Killing Spree» ya daban pistas de que Slater está viviendo un momento especialmente intenso: ha grabado su primera sesión para Maida Vale de BBC Radio 6 Music, ha pisado el escenario de Mad Cool 2026 en Madrid y, entre fecha y fecha, ha encontrado tiempo para volver a Bournemouth a revisitar los lugares que inspiraron «Southern Youth». La artwork del nuevo single, firmada por Hayley Thompson, mantiene esa estética entre pop y distopía cotidiana que ya define la imagen de Riot Youth como conjunto, y que se ha convertido en una especie de sello visual del disco tanto como lo son sus letras.

¿Crees que el pop político puede seguir sonando fresco cuando se mete con la crisis climática, o ya es un terreno demasiado trillado?

▶ «Mother Nature’s Killing Spree» — Chloe Slater | 24 de julio de 2026 | Stolen Juice (AWAL)

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