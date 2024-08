«Chow» de Drug Church: caos y melancolía en su máxima expresión

Drug Church ha lanzado Chow, el tercer sencillo de su próximo álbum Prude, que saldrá el 4 de octubre a través de Pure Noise. Este nuevo tema sigue a los lanzamientos de Myopic en 2023 y Demolition Man el mes pasado, y mantiene el característico caos de la banda, pero añade una nota de tristeza mientras Patrick Kindlon lamenta relaciones fallidas.

La canción también incluye una referencia sutil a su himno de 2015 But Does It Work? y, a pesar de la melancolía, Chow se destaca como su mejor sencillo hasta la fecha, ofreciendo una mezcla de energía y reflexión que promete cautivar a los fans.

Drug Church grabó Prude con su colaborador Jon Markson, y aquí te dejamos con su tracklist a continuación.

Tracklist de Drug Church – Prude

01 “Mad Care”

02 “Myopic”

03 “Hey Listen”

04 “Demolition Man”

05 “Business Ethics”

06 “Slide 2 Me”

07 “Chow”

08 “The Bitters”

09 “Yankee Trails”

10 “Peer Review”