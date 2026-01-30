Christine & the Queens y Thee Diane celebran la libertad creativa con «Ah Ya», un estallido de energía club y complicidad artística

El nuevo single de Christine & the Queens —también conocido como Rahim Redcar— junto a la artista francesa Thee Diane llega como una declaración de intenciones: un canto a la amistad, a la emancipación emocional y a la búsqueda de un espacio propio en un mundo que, como ellos mismos reconocen, “sigue siendo frágil”. Ah Ya, presentado en directo por primera vez en el Centre Pompidou durante el evento Because Beaubourg, aterriza ahora en su versión de estudio acompañado de un videoclip estilizado y vibrante dirigido por Calixte Lenka.

Coescrita, coproducida y comixada por ambos artistas, la canción combina pulsos de club con ritmos afro y acordes meditativos que buscan, según Redcar, “un lugar donde las voces se funden y la música fluye sin pensar”. La química entre ambos no es nueva: su relación artística y personal se ha ido consolidando durante años, y Ah Ya funciona como el primer capítulo de una colaboración que promete extenderse. Thee Diane lo define como “una invitación a sintonizar una frecuencia más alta”, inspirada en referentes como Michael Jackson, Prince, Kool & The Gang o Kate Bush, artistas que expandieron los límites de la música pop hacia territorios más cinematográficos y emocionales.

El videoclip, donde ambos bailan juntos y por separado sobre fondos de colores intensos, refuerza esa sensación de libertad corporal y espiritual que atraviesa toda la pieza. La colaboración llega en un momento especialmente fértil para Redcar, que en los últimos años ha encadenado lanzamientos tan ambiciosos como Redcar les adorables étoiles (2022), Paranoïa, Angels, True Love (2023) y Hopecore (2024).

Christine & the Queens: una carrera marcada por la teatralidad, la identidad y la búsqueda de nuevos lenguajes

Desde su irrupción a mediados de la década de 2010, Christine & the Queens se ha consolidado como una de las figuras más singulares y visionarias del pop contemporáneo. Su debut, Chaleur Humaine (2014), lo situó en el mapa internacional gracias a una mezcla de pop electrónico, sensibilidad queer y una puesta en escena profundamente teatral. Con Chris (2018), el artista dio un giro más funk y musculoso, explorando identidades, masculinidades y nuevas formas de presencia escénica. La crítica internacional —incluyendo medios como Pitchfork, Rolling Stone y The Line of Best Fit— ha destacado de forma recurrente su capacidad para convertir cada proyecto en un universo propio, donde la narrativa, la estética y la música funcionan como un todo coherente y emocionalmente expansivo.

La etapa más reciente de Redcar ha sido especialmente prolífica. En 2022 presentó Redcar les adorables étoiles, un álbum conceptual que funcionó como puente hacia su obra más ambiciosa hasta la fecha: Paranoïa, Angels, True Love (2023), un tríptico inspirado en Angels in America de Tony Kushner y alabado por su audacia operática. En 2024 llegó Hopecore, un trabajo más introspectivo que profundiza en la vulnerabilidad, la espiritualidad y la búsqueda de consuelo en tiempos convulsos. Paralelamente, el artista ha mantenido una intensa actividad en directo, incluyendo actuaciones especiales como la del Centre Pompidou, donde interpretó Ah Ya meses antes de su lanzamiento oficial. Esta combinación de riesgo creativo, narrativa personal y constante reinvención ha convertido a Christine & the Queens en una figura imprescindible para entender hacia dónde se mueve el pop europeo contemporáneo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.