Chvrches han puesto fin a su parón más largo entre discos con “Roses”, su primer tema completamente nuevo desde el single “Over” de 2023. Publicado el 22 de septiembre junto a un videoclip, el single no es una vuelta discreta: endurece el sonido de la banda escocesa, la lleva a terreno explícitamente político y confirma que el disco más arriesgado de su carrera, que llevaban meses anunciando, iba en serio.

De la luminosidad de “Screen Violence” a la crudeza de “Roses”

“Roses” deja atrás el brillo synth-pop de Screen Violence (2021) y suena decididamente más rockera: la producción prioriza la instrumentación en vivo sobre la electrónica, que aquí queda relegada a un segundo plano, casi como textura de fondo. Es el sonido más alejado del pop reluciente de sus primeros discos que ha firmado la banda hasta la fecha. Es el giro que Martin Doherty había anticipado meses atrás, cuando adelantó que el nuevo material «va a sorprender a la gente, y espero que la deleite», matizando además que el disco seguiría siendo reconociblemente Chvrches pese al cambio de piel.

Líricamente, la canción bucea en símbolos del imaginario británico tradicional (de la corona a los ecos de plagas pasadas, pasando por su historia colonial) para hablar, en realidad, del presente del país. El estribillo interpola “Ring a Ring o’ Roses”, una canción infantil inglesa cuyo origen popular suele vincularse a episodios como la peste o los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial; una referencia que tiñe de un poso inquietante la urgencia rockera del tema. La pieza se cierra con una frase hablada que suena a comunicado oficial, un gesto que refuerza el tono de vigilancia y control que recorre toda la canción.

«Es el parón más largo que hemos tenido nunca entre discos», ha explicado Mayberry en un comunicado, señalando que la banda quería evitar retomar caminos ya explorados en la composición del nuevo material. El resultado, asegura, es la visión más coherente que ha tenido el grupo hasta la fecha, una afirmación que “Roses” respalda más con la actitud que con la nostalgia.

Un vídeo gótico firmado por Harv Frost

El videoclip que acompaña a “Roses” está dirigido por Harv Frost, cineasta conocida por su trabajo con The Last Dinner Party (entre otros, el cortometraje Prelude to Ecstasy, 2024), además de vídeos para Black Honey y Sunflower Bean. En el plano visual, Frost recurre a un imaginario oscuro y decadente: un coche accidentado, una armadura medieval y una Mayberry transformada, con un look mucho más gótico que el que la banda había mostrado hasta ahora. Es una puesta en escena que casa con la amenaza latente que respira la canción. El resultado se aleja por completo del pop luminoso con el que la banda se dio a conocer hace más de una década y refuerza, también visualmente, el giro hacia lo oscuro que atraviesa todo el single.

El camino hacia el nuevo disco

“Roses” no llega de la nada. La banda ya había tocado en directo “Conman”, otro tema nuevo, durante la serie de conciertos benéficos de Robert Smith para la Teenage Cancer Trust en el Royal Albert Hall, la primera señal pública de que el regreso estaba en marcha. Hace unas semanas, Doherty adelantó además que el nuevo disco estaba completado al 90%, una descripción que “Roses” empieza a confirmar sobre el papel.

Junto al single, Chvrches han anunciado dos conciertos íntimos con fines benéficos: Glasgow (su ciudad natal) el 26 de octubre y Londres el 29 de octubre. Las entradas se repartirán por sorteo y toda la recaudación irá destinada a causas solidarias, un formato mucho más cercano al de sus primeros años en salas pequeñas que a las giras de arenas que han hecho en la última década.

Chvrches: tres años reinventándose cada uno por su lado

Chvrches no publicaban un disco desde 2021, año en que llegó Screen Violence en pleno aumento del acoso hacia Mayberry en redes sociales; el álbum fue recibido como un regreso a la forma y su single “How Not To Drown” llegó a estar nominado a los NME Awards de 2022. Ese mismo 2023, la cantante confirmó que se lanzaba en solitario: publicó su álbum debut, Vicious Creature, en diciembre de 2024 y lo giró durante todo 2025. Martin Doherty, por su parte, formó junto al baterista de directo Jonny Scott el proyecto The Leaving, con el que publicó este año su disco de debut, Ultimate Buzz. Entre medias, el trío firmó con Island Records, lanzó el single suelto “Over” en 2023, versionó a Postal Service y a Robert Palmer para la serie de Hulu Tell Me Lies, y reeditó su álbum debut, The Bones Of What You Believe, por su décimo aniversario.

El verano pasado la banda confirmó que ya trabajaba en un nuevo disco, y hace unas semanas Doherty adelantó que el proyecto estaba prácticamente terminado. Ahora, con “Roses”, Chvrches convierten esa promesa en la primera prueba real de lo que se avecina.

¿Creéis que Chvrches mantendrán este pulso más oscuro en todo el disco, o “Roses” es solo el golpe de efecto de apertura?

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