Cigarettes After Sex han publicado este 19 de mayo de 2026 su primer single del año: «Twizzler», editado a través de Partisan Records. La canción llega después de «Anna Karenina» —lanzada en octubre de 2025— y consolida un ritmo de lanzamientos esporádicos pero siempre cargados de intención que la banda ha mantenido desde X’s (2024). Lo llamativo no es solo que haya nueva música: es que «Twizzler» suena diferente. Para un grupo que ha convertido la melancolía estática en marca registrada, sonar más ágil y más cálido es, casi, una declaración de principios.

Una relación que fracasó (o quizás no) detrás del título más optimista de su carrera

Greg Gonzalez no esconde de dónde viene «Twizzler». Según sus propias palabras: «La inspiración esta vez surgió de una relación que fracasó estrepitosamente (o quizás de una relación espectacular que fracasó), un pozo de pasión que domina casi cada nota y sílaba». El territorio emocional es el de siempre —el amor y su destrucción como combustible creativo—, pero el resultado sonoro no. El comunicado oficial del lanzamiento describe el single como «el tema más luminoso que la banda ha publicado hasta la fecha», un single que «se aparta ligeramente de su órbita habitual sin perder la sensualidad etérea y pausada» que los ha definido. La percusión tiene algo de trip hop que no reconocemos en su catálogo anterior, y el tono general es más dorado que gris.

La aparición de Gonzalez junto a Karol G en el Coachella de abril de 2026 (donde interpretaron juntos un tema inédito en el show histórico con el que la artista colombiana se convirtió en la primera latina en encabezar el festival) apuntaba ya a un momento de apertura. No son movimientos de una banda que se prepara para hibernar: son los de alguien que explora. Si «Twizzler» es un anticipo de un nuevo disco o simplemente otro single autónomo —como ya fue «Anna Karenina»— es algo que, de momento, Cigarettes After Sex no han confirmado.

La banda que conquistó el mundo sin hacer ruido — y sus números lo demuestran

Hay algo desconcertante en la trayectoria reciente de Cigarettes After Sex: se han convertido en uno de los grupos más escuchados del planeta sin videoclips, sin entrevistas en portada y con una presencia pública casi nula. «Apocalypse», del debut homónimo de 2017, ha superado los 2.000 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en uno de los menos de 200 temas de la historia en alcanzar esa cifra. Sus singles «Cry», «Sunsetz» y «K.» superan también los 1.000 millones de streams cada uno, lo que los sitúa entre los once grupos en toda la historia de la plataforma con cuatro o más canciones en esa categoría —junto a Fleetwood Mac, AC/DC o Queen.

Todo esto mientras la banda mantenía ese perfil bajo tan característico. La gira mundial de X’s recorrió los dos últimos años con paradas en recintos de gran formato —el WiZink Center de Madrid incluido—, y en octubre de 2025 publicaron junto a «Anna Karenina» una versión de «The Crystal Ship» de The Doors. Son pequeñas señales que, sumadas a «Twizzler», configuran el retrato de un grupo en movimiento constante, aunque silencioso. La pregunta que queda en el aire —y que merece ser formulada— es si este nuevo tono más luminoso anuncia algo más grande. Por ahora, «Twizzler» es razón suficiente para volver a prestar atención.

Cigarettes After Sex, el susurro que vino de El Paso

Cigarettes After Sex nacieron en El Paso, Texas, en 2008, de la mano de Greg Gonzalez, que grabó el EP debut I. (2012) en la escalera de cuatro plantas de su universidad —la Universidad de Texas en El Paso— porque buscaba una reverberación que ningún estudio podía darle. Aquella grabación casi accidental puso los cimientos de un sonido: dream pop de tempo lento, voz andrógina susurrante y letras que destilan romanticismo sin pedir permiso. Tras instalarse en Brooklyn y publicar el single «Affection» (2015), el debut homónimo Cigarettes After Sex (2017) los lanzó a una notoriedad global impulsada por el algoritmo —»Apocalypse» se convirtió en fenómeno viral antes de que la banda lo esperara. Cry (2019), grabado en el patio de una casa en Mallorca, consolidó su universo, y X’s (2024), registrado al pie de las Hollywood Hills, es el más personal de todos: la crónica directa de una relación de cuatro años.

En estas casi dos décadas, Gonzalez ha demostrado que la coherencia no tiene por qué ser sinónimo de estancamiento. «Twizzler» llega cuando la banda acumula más oyentes que nunca y, por primera vez, parece dispuesta a dejar que algo de luz entre por las rendijas. Es demasiado pronto para saber si esto cambia su dirección de forma duradera, pero hay razones para pensar que algo se está moviendo.

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