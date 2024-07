Colaboración estelar: Jessie Ware y Romy de The xx estrenan «Lift You Up»

Jessie Ware y Romy de The xx han unido sus talentos para lanzar Lift You Up, una canción producida por Stuart Price. Esta colaboración marca la primera vez que las artistas británicas trabajan juntas en un proyecto musical y fue presentada en directo en el festival de Glastonbury, donde ambas compartieron escenario.

Romy, que ya colaboró en el álbum Tough Love de Ware en 2014, expresó su entusiasmo por la unión creativa y el deseo de transmitir un mensaje positivo de unidad y elevación. Ware, por su parte, destacó la importancia de la autoaceptación y la confianza en uno mismo reflejadas en la letra de la canción.

El estreno de Lift You Up coincide con los recientes lanzamientos de los álbumes solistas de las artistas: Mid Air de Romy y That! Feels Good! de Ware.