Cold Cave estrena «Hourglass», un reloj de arena en el tiempo del synth-pop

En un paisaje musical donde el synth-pop se fusiona con el gótico y el neo-psicodélico, Cold Cave emerge como un faro de nostalgia y romance. Su último EP, Fate In Seven Lessons, fue una obra maestra de 2021 que encapsuló su pasado y vislumbró un futuro más profundo y emocional. Ahora, la banda ha lanzado una serie de sencillos que prometen continuar esa trayectoria: She Reigns Down, Shadow Dance y Blackberries.

Sin embargo, es su más reciente sencillo, Hourglass, el que captura la esencia de un verano eterno, sirviendo como banda sonora perfecta para un amor de temporada. La banda también ha anunciado una gira por Norteamérica, siguiendo sus conciertos reprogramados en Sudamérica.

Las declaraciones de Cold Cave reflejan su pasión por la creatividad constante: “Ahora nos pareció el momento adecuado para lanzar lo que creamos a medida que lo creamos. A veces, las giras toman el centro del escenario y echamos de menos la emoción de la creatividad”. Veremos qué nos depara su futuro más inmediato.