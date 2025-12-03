Cometa reivindican la calma en tiempos de algoritmos con su nuevo single «La era artificial»

Cometa vuelve a la carga con un tema que se desmarca de la inmediatez y el consumo rápido de la música digital. La era artificial, grabada en Álamo Shock bajo la producción de Guillermo Mostaza, es una declaración de intenciones: melodías mágicas, arreglos ingeniosos y una actitud vital que apuesta por la escucha pausada y profunda. En un panorama dominado por el “like” y la dopamina instantánea, la banda se reafirma en su propio cosmos, a medio camino entre el pop y el rock, con un sonido elegante y apasionado.

El single llega tras el EP Sírvase usted mismo y el álbum Fanfarria clandestina, que ya habían mostrado la ambición musical del grupo. Con influencias que van desde Queen, The Beatles o ABBA hasta el pop progresivo argentino y contemporáneo, Cometa se ha ganado un espacio en la escena nacional como una de las propuestas más frescas y prometedoras. Su nuevo lanzamiento amplifica esa identidad, consolidando un estilo que mezcla juventud, experiencia y una marcada personalidad sonora.

La banda presentará La era artificial en directo con dos fechas clave: el 30 de enero en el Love Is Indie Fest de Reus y el 13 de febrero en la sala Copérnico de Madrid. Conciertos que prometen energía y pasión, y que confirman que Cometa no solo busca dejar huella en estudio, sino también en el escenario.

Cometa, una carrera que se construye a base de melodías expansivas

La historia de Cometa es la de una banda que apareció como un soplo de aire fresco en la escena madrileña. Formada por Jimmy (voz, piano, teclados), Gonzalo (guitarras), Daniel (batería) y Pablo (bajo y saxofón), el grupo combina raíces diversas —dos madrileños, un asturiano y un berciano— con una visión común: reivindicar la melodía y el espectáculo en tiempos de saturación musical. Su primer EP, Sírvase usted mismo, incluía temas como No creo en el amor y fue el primer aviso de que su propuesta iba más allá del indie convencional.

El salto definitivo llegó en 2024 con Fanfarria clandestina, un debut que sorprendió por su riqueza sonora y conceptual. Producido también por Guillermo Mostaza, el disco fusiona rock contemporáneo con influencias de Foxygen, The Lemon Twigs y Charly García, logrando un LP vibrante y fresco. Con canciones que funcionan como himnos generacionales, impregnadas de romanticismo y un toque de cinismo, Cometa se posicionó como una de las bandas más prometedoras de la nueva ola pop-rock española.

Hoy, con La era artificial, el grupo demuestra que no se conforma con repetir fórmulas. Su apuesta por la escucha consciente y la ambición musical los coloca en un lugar privilegiado dentro de la escena independiente. Si Fanfarria clandestina fue la carta de presentación, este nuevo single es la confirmación de que Cometa está construyendo una carrera sólida, con un pie en la tradición y otro en la innovación.

