Cómo Vivir en el Campo iluminan su nueva etapa con “Tú a mi vera (yo a tu verita)”, una pieza cálida que mira al atardecer sin perder el pulso rítmico

El nuevo single de Cómo Vivir en el Campo, “Tú a mi vera (yo a tu verita)”, confirma que la banda madrileña sigue afinando un lenguaje propio donde la luz, la emoción y el ritmo conviven sin fricciones. Según el comunicado recibido, el tema funciona como un puente natural desde Yiyi, pero con un giro más soul y contemplativo que se apoya en guitarras acústicas, una base cálida y un pedal steel que abre el horizonte sonoro hacia un atardecer naranja y dorado. La voz de Begoña Casado y los teclados de Franco Callaci sostienen una interpretación serena que invita a detenerse un momento y respirar, mientras el pedal steel de Aaron Marshall aporta ese brillo melancólico que convierte la canción en un refugio emocional.

La banda reconoce influencias que van desde Pharoah Sanders a George McCrae, pasando por ecos inesperados de Paul Weller o Jimmie Spheeris, y lo cierto es que el resultado suena a CVEEC pero con una madurez distinta, más abierta y espiritual. Como ya ocurría en “Gaztetxe”, el estribillo está pensado para ser coreado en comunidad, una constante en esta etapa en la que el grupo parece decidido a construir canciones que abracen más que golpeen.

El lanzamiento llega acompañado de dos reinterpretaciones que amplían el universo del single: una deconstrucción firmada por Carmen Mendoza —el alias de Pedro Arranz cuando se adentra en terrenos más experimentales— y un remix de donMatías, veterano productor madrileño con un largo recorrido en la escena funk y electrónica. Ambas versiones funcionan como espejos deformantes que permiten asomarse a la canción desde otros ángulos sin perder su esencia.

“Tú a mi vera (yo a tu verita)” es, en definitiva, un adelanto que reafirma el momento dulce de Cómo Vivir en el Campo, una banda que ha aprendido a moverse entre la melancolía y la celebración con una naturalidad que muy pocos consiguen. Si este es el camino hacia su próximo LP, parece que nos espera un disco luminoso, cálido y profundamente humano.

Cómo Vivir en el Campo: pop luminoso y lleno de matices

La trayectoria de Cómo Vivir en el Campo se ha consolidado como una de las más singulares del pop independiente español. Desde sus primeros trabajos, la banda ha explorado un sonido que mezcla guitarras brillantes, ritmos juguetones y una sensibilidad melódica que siempre apunta hacia la emoción sin caer en lo obvio. Con discos como CVEEC 3, CVEEC 4 o Yiyi, han desarrollado un universo propio donde conviven el pop, el folk, el soul y una mirada cotidiana que convierte lo pequeño en significativo. Su evolución ha sido constante, ampliando texturas y colaboraciones sin perder la esencia que los hace reconocibles. Hoy, CVEEC son una referencia para quienes buscan canciones que acompañen, iluminen y sorprendan, y este nuevo capítulo promete situarlos aún más arriba.

