Corizonas regresan con “Principio y Final”, un chute de rock luminoso para abrir un nuevo ciclo y celebrar su vuelta a los escenarios

Corizonas están de vuelta y lo hacen con “Principio y Final”, un single que funciona como declaración de intenciones y como punto de partida para una nueva etapa. La banda publica hoy este primer adelanto de su próximo disco como una celebración colorista del rock adulto, con guitarras ondulantes y un pulso rítmico que bebe tanto del rock británico como de la Costa Oeste, pero sin perder ese toque de pop español de la Edad de Oro que siempre ha sabido reinterpretar el grupo.

“Principio y Final” es una canción que juega con la idea del ciclo vital, del alfa y el omega, de cerrar para volver a abrir. En un momento de incertidumbre emocional generalizada, el single se siente casi balsámico: melodías brillantes, armonías sofisticadas y un espíritu Beatle que convive con ecos de Los Brincos, todo ello envuelto en un casticismo pop que le da identidad propia. La banda recupera esquemas clásicos que parecían olvidados, pero que aquí suenan sorprendentemente vigentes, como si hubieran estado esperando el momento adecuado para volver.

El tema ha sido escrito por Javier Vielba y producido por Javier Vacas junto al propio Vielba, y se publica bajo el sello Subterfuge Records. La canción llega acompañada de un mensaje claro: volver a empezar sin miedo, porque siempre hay un principio al final. Una idea que el propio Vielba resume en el comunicado con una frase que atraviesa toda la composición: “Vuelve a empezar, sin dudar, porque siempre hay un principio al final”.

Con este lanzamiento, Corizonas reafirman su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. “Principio y Final” es un recordatorio de que el revival no es nostalgia, sino renovación: tomar lo aprendido, mirarlo con otros ojos y convertirlo en algo que vuelva a emocionar. Y si este es el primer paso hacia su próximo disco, todo apunta a que la banda está entrando en una etapa especialmente inspirada.

Corizonas, una alianza que convirtió el rock fronterizo en un lenguaje propio

La historia de Corizonas es la de un encuentro improbable que terminó siendo inevitable: la unión entre Arizona Baby y Los Coronas, dos bandas que, desde mundos distintos, compartían una misma pulsión por el rock fronterizo, el surf, el folk y la épica guitarrera. Su debut conjunto, The News Today (2011), los situó como una de las propuestas más singulares del panorama nacional, seguido por trabajos como Nueva Dimensión Vital o Corizonas III, donde ampliaron su paleta sonora sin perder su espíritu aventurero. A lo largo de más de una década, han construido un repertorio que mezcla tradición y modernidad, siempre con un pie en la carretera y otro en la experimentación. Su regreso en 2026 confirma que siguen siendo una banda capaz de sorprender, emocionar y reivindicar el poder del rock bien hecho.

