Cornelius: de vuelta con «Dream In Dream» y gira en septiembre

Cornelius, el músico japonés de avant-pop, está aprovechando al máximo su regreso a la escena musical. En junio de 2023, lanzó su primer álbum en seis años, Dream In Dream, seguido por el sencillo Too Much Love For Sauna (Falling Deep) en mayo de 2024. El mes pasado, presentó un álbum ambient titulado Ethereal Essence. Ahora, Cornelius ha lanzado una nueva canción llamada Mind Train, una odisea de nueve minutos impulsada por un riff de guitarra serpenteante y sintetizadores rítmicos. La canción se toma su tiempo para llegar a un clímax, con momentos de calma espacial antes de volver a acelerarse.

Además, Cornelius ha anunciado una serie de conciertos en la costa oeste de Estados Unidos para septiembre, marcando su primera gira por Norteamérica en cinco años. Las fechas de la gira incluyen presentaciones en ciudades como San Diego, Los Ángeles, Berkeley, Portland y Seattle. Este regreso promete ser un evento destacado para los fans de la música experimental y ambient.