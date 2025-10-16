Courtney Barnett se sale del carril con un single de regreso inquietante y eléctrico

Courtney Barnett está de vuelta y no ha venido a susurrar. La australiana lanza Stay In Your Lane, su primer single desde el instrumental End Of The Day (2023), y lo hace con una descarga de guitarras ruidosas, una línea de bajo vibrante y un videoclip que roza lo perturbador. Dirigido por Alex Ross Perry, el clip sitúa a Barnett en una sala quirúrgica surrealista, enfundada en una bata ensangrentada mientras canta rodeada de pacientes vendados que la observan con mirada perdida.

El tema, publicado por Fiction Records, marca el inicio de una nueva etapa musical para la artista. “Gotta get this off my chest / This never would’ve happened if I stayed in my lane, stayed the same way”, canta en el estribillo, dejando claro que este regreso no es una vuelta al confort, sino una declaración de independencia creativa. La canción recupera el espíritu crudo y confesional que la convirtió en una de las voces más singulares del indie rock contemporáneo, pero con un giro más oscuro y visceral.

Según NME, este lanzamiento abre un nuevo capítulo tras el intimismo de Things Take Time, Take Time (2021), y el carácter contemplativo de End Of The Day, compuesto como banda sonora del documental Anonymous Club. La prensa especializada coincide: Barnett sigue siendo una de las guitarristas más potentes de su generación, y su capacidad para transformar lo cotidiano en poesía sigue intacta.

De la introspección al ruido: la evolución de una voz única

Desde que irrumpió en la escena internacional con el EP A Sea of Split Peas (2013), Courtney Barnett ha construido una carrera marcada por la honestidad lírica, el sarcasmo inteligente y una estética sonora que transita entre el indie rock, el garage y el slacker rock. Su primer álbum, Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit (2015), fue aclamado por su capacidad para convertir la rutina en narrativa vibrante. Temas como Pedestrian at Best y Depreston la posicionaron como una cronista de lo banal con una guitarra afilada y una voz que no busca agradar, sino contar.

En 2018, Tell Me How You Really Feel mostró una faceta más introspectiva, con canciones como Nameless, Faceless que abordaban el miedo y la misoginia con crudeza. Un año antes, había colaborado con Kurt Vile en el álbum conjunto Lotta Sea Lice, una colección de temas relajados y melódicos que evidenciaban su química musical. En 2021, Things Take Time, Take Time apostó por la calma y la contemplación, mientras que End Of The Day (2023) exploró terrenos instrumentales como banda sonora del documental sobre su vida. Con Stay In Your Lane, Barnett parece cerrar el ciclo de introspección para volver al ruido, al cuerpo, al conflicto. Y lo hace con la misma autenticidad que la ha convertido en una figura imprescindible del rock alternativo contemporáneo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.