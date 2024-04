Crowded House Canta a los Sueños Adolescentes con «Teenage Summer»

La legendaria banda Crowded House está de vuelta, capturando la esencia del verano adolescente en su nuevo sencillo Teenage Summer, un preludio de su esperado álbum Gravity Stairs, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el 31 de mayo de 2024.

Gravity Stairs: Un Peldaño Más en su Legado

Neil Finn, el líder de la banda, describe el octavo álbum de estudio de Crowded House como un equilibrio entre «mantener una calidad soñadora en el disco y ser más directo en las letras». La inspiración detrás del título del álbum proviene de una escalera de piedra cerca de un lugar de vacaciones de Finn, que ve como una metáfora de la vida y la música: «más determinación necesaria para llegar a la cima, pero la misma compulsión por escalar».

Teenage Summer: La Banda Sonora de Nuestros Sueños Juveniles

El sencillo Teenage Summer ya está disponible, acompañado de un videoclip que captura la esencia de la juventud eterna. El videoclip, dirigido por Lynn-Maree Milburn y Richard Lowenstein, es una celebración visual que complementa la melodía nostálgica y reflexiva de la canción.

Tracklist Confirmado de Gravity Stairs

Magic Piano Life’s Imitation The Howl All That I Can Ever Own Oh Hi Some Greater Plan (for Claire) Black Water, White Circle Blurry Grass I Can’t Keep Up with You Thirsty Night Song

Crowded House: Tres Décadas de Innovación Musical

Crowded House, formada en Melbourne en 1985, ha sido una banda que ha definido generaciones, mezclando rock, pop y toques de new wave para crear un sonido distintivo que ha resonado en todo el mundo. Con miembros fundadores como el neozelandés Neil Finn y los australianos Paul Hester y Nick Seymour, la banda ha visto una evolución constante en su alineación, incluyendo a los hijos de Finn, Liam y Elroy, así como a otros músicos talentosos como Mark Hart y Matt Sherrod.

Desde su álbum debut homónimo, que incluía éxitos como Don’t Dream It’s Over y Something So Strong, hasta su más reciente lanzamiento hasta la fecha, Dreamers Are Waiting en 2021, Crowded House ha mantenido un éxito comercial y crítico constante.

La banda se disolvió en 1996, pero la música de Crowded House nunca dejó de ser relevante. Tras la trágica muerte de Hester en 2005, la banda se reunió un año después, lanzando dos álbumes más que alcanzaron el número uno en Australia. Después de otra pausa, Crowded House regresó en 2020 con una nueva formación, incluyendo a Finn, Seymour, Mitchell Froom y los hijos de Finn, preparando el escenario para su último proyecto, Gravity Stairs.

Para los nuevos oyentes y los fans de toda la vida, la playlist This Is Crowded House en Spotify es el punto de partida perfecto para explorar los ricos sonidos y las letras profundas que han definido a la banda.