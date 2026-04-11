Cruz Beckham apuesta por la energía luminosa en su nuevo single “Waste Your Pain”

El despegue musical de Cruz Beckham continúa tomando forma con “Waste Your Pain”, un single que confirma que el joven artista no está aquí para vivir de apellido, sino para construir una identidad propia dentro del pop británico contemporáneo. La canción, presentada tras semanas de expectación en su reciente gira por Reino Unido, llega como un chute de optimismo que abraza la autoaceptación y la necesidad de pasar página sin dramatismos, apoyándose en un riff de guitarra vibrante y un estribillo que busca quedarse a vivir en tu cabeza.

Acompañado por su banda The Breakers, Beckham se mueve con soltura en un terreno que combina frescura juvenil y un punto de descaro emocional. La producción corre a cargo de Justin Raisen y Lewis Pesacov —nombres asociados a figuras tan dispares como Kim Gordon o Charli XCX—, lo que explica el acabado pulido y la inclinación hacia un pop guitarrero con espíritu ligero. El videoclip, inspirado en Risky Business (1983), refuerza ese aire despreocupado que parece guiar esta nueva etapa.

El tema ya había sido adelantado en directo como apertura de su primera gira en salas, que culminó con tres noches consecutivas en el Courtyard Theatre de Londres. Un tour que, además de agotar entradas, dejó anécdotas tan comentadas como los tickets de Cardiff que situaban la ciudad en Inglaterra en lugar de Gales. Ahora, con el impulso de este lanzamiento, Beckham se prepara para su primer tour estadounidense y una temporada de festivales que incluye Reading & Leeds, Rock N Roll Circus, Lollapalooza, Outside Lands y Shaky Knees. “No puedo creer que la gente haya gastado su dinero para vernos, así que vamos a darlo todo en cada concierto”, declaró el artista.

Cruz Beckham, creciendo a ritmo propio entre guitarras y ambición pop

Aunque su carrera acaba de arrancar, Cruz Beckham ha logrado llamar la atención con una serie de singles que muestran una evolución clara: del enfoque psicodélico de Optics y “Lick The Toad” al romanticismo de “For Your Love”, y ahora a la luminosidad pop de “Waste Your Pain”. Su alianza con productores de renombre y el respaldo de The Breakers han contribuido a perfilar un sonido que combina sensibilidad melódica y energía juvenil. Con una agenda de festivales de primer nivel y su primera gira en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, Beckham parece decidido a consolidarse como una voz emergente dentro del pop británico, demostrando que su apellido abre puertas, sí, pero es su música la que empieza a sostenerlas.

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