Cruz Beckham lanza carrera musical y se lanza al vacío psicodélico con «Optics» y «Lick The Toad»

A sus 20 años, Cruz Beckham ha decidido que es hora de dejar atrás los villancicos infantiles y presentarse como un artista con identidad propia. El hijo menor de David y Victoria Beckham ha estrenado este 24 de octubre sus dos primeros sencillos oficiales: Optics y Lick The Toad, un doble lanzamiento que marca el inicio formal de su carrera musical. Lejos de la inocencia de If Every Day Was Christmas —su debut navideño a los 11 años—, Cruz apuesta ahora por una estética psicodélica, letras provocadoras y una producción que lo sitúa en el radar del indie británico.
Ambos temas han sido producidos por Justin Raisen (conocido por su trabajo con Charli XCX, Joji y Yeah Yeah Yeahs) y Lewis Pesacov, y muestran una clara intención de alejarse del pop prefabricado. Optics viene acompañado de un videoclip grabado en la finca familiar, donde Cruz aparece tocando la guitarra junto a tres músicos, en una atmósfera rural con tintes lisérgicos. La letra no escatima en referencias explícitas: “I love me some mushrooms and good head and the erotic 69”, canta sin tapujos. Por su parte, Lick The Toad es más animada y arranca con un grito colectivo que da nombre al tema.
El lanzamiento ha sido bien recibido en redes, donde algunos usuarios ya lo perfilan como “la próxima gran cosa del indie británico”. Además, Cruz ha comenzado a presentarse en directo: recientemente ofreció un concierto íntimo en el George Tavern de Londres, con un setlist que incluyó Caroline y For Your Love, además de sus dos nuevos sencillos. Según Luke Pritchard de The Kooks, quien ha colaborado con él en la composición, Cruz tiene “muy buen gusto musical” y una afinidad especial por los primeros Bee Gees, lo que refuerza su apuesta por un sonido más orgánico y guitarrero.
De niño prodigio a aspirante serio: así ha evolucionado Cruz Beckham
Aunque muchos lo recuerdan por aquel sencillo navideño lanzado en 2016, If Every Day Was Christmas, Cruz Beckham ha estado trabajando discretamente en su evolución artística durante casi una década. Aquel primer tema fue más una curiosidad familiar que una declaración de intenciones, pero sirvió para mostrar su interés por la música desde temprana edad. En 2024, firmó con una nueva firma de management y comenzó a colaborar con Luke Pritchard, líder de The Kooks, con quien ha desarrollado un enfoque más maduro y centrado en las guitarras, alejándose del pop comercial que marcó su debut infantil.
Su discografía oficial comienza ahora con el doble sencillo Optics / Lick The Toad, pero ya ha presentado en directo otros temas inéditos como Caroline y For Your Love, lo que sugiere que un EP o álbum completo podría estar en camino. En sus actuaciones, como la reciente en el George Tavern, Cruz ha mostrado una clara influencia de Oasis, tanto en la actitud como en el sonido, lo que lo conecta con una tradición británica de rock alternativo que sigue vigente. Su presencia en el documental de Victoria Beckham en Netflix y su relación con la artista visual Jackie Apostel, quien ha colaborado en el arte de sus lanzamientos, refuerzan la idea de que Cruz está construyendo una narrativa artística coherente y personal. Si mantiene este nivel de ambición y autenticidad, su apellido dejará de ser lo más interesante de su carrera.
