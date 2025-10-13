Cuando dos mundos se cruzan: Hayley Williams y David Byrne abren la puerta en su nueva colaboración

Hayley Williams y David Byrne han unido fuerzas en Open the Door, una nueva colaboración entre ambos artistas que forma parte de la banda sonora de la próxima adaptación animada de The Twits, el clásico de Roald Dahl que llegará a Netflix el 17 de octubre. La canción, escrita y producida por Byrne, es una de las tres piezas que el exlíder de Talking Heads ha compuesto para la película. En este caso, se trata de un tema de créditos finales que busca cerrar la historia con un mensaje de conexión y esperanza, tras las travesuras de los infames Mr. y Mrs. Twit.

La relación creativa entre ambos artistas ha florecido en los últimos meses. Williams participó en el reciente álbum en solitario de Byrne, Who Is the Sky?, con la canción What Is the Reason For It?. A su vez, Paramore rindió homenaje a Talking Heads versionando Burning Down the House para el 40º aniversario de Stop Making Sense. Por si fuera poco, ambos compartieron escenario en el Radio City Music Hall de Nueva York para cantar esos temas a dúo.

En declaraciones a NME, Byrne explicó que fue él quien contactó a Williams para colaborar en Open the Door, destacando su sensibilidad para capturar el corazón de la historia a través de la letra. Por su parte, Williams confesó que The Twits fue su libro favorito de niña y que trabajar con Byrne fue “surrealista y divertido”. La canción refleja el espíritu de comunidad y redención que subyace en la película, y añade una capa emocional inesperada a una historia conocida por su humor ácido.

Hayley Williams: De icono emo a arquitecta del pop introspectivo

Desde que irrumpió en la escena con Paramore en 2005, Hayley Williams ha sido una fuerza imparable en el rock alternativo. Con seis álbumes de estudio junto a la banda —desde All We Know Is Falling hasta This Is Why (2023)—, su evolución ha sido constante: del pop punk juvenil al art pop sofisticado. En paralelo, su carrera solista ha revelado una faceta más íntima y experimental. Su debut Petals for Armor (2020) exploró la vulnerabilidad con una producción minimalista y letras confesionales, seguido por Flowers for Vases / Descansos (2021), un disco grabado en casa que profundizó en el aislamiento emocional. En 2025, lanzó Ego Death at a Bachelorette Party, un álbum de 18 canciones que combina ironía, crítica social y catarsis emocional, consolidando su voz como una de las más versátiles de su generación.

Más allá de la música, Williams ha sido una figura influyente en la cultura alternativa, desde su marca de tintes para el cabello Good Dye Young hasta su activismo feminista. Su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad ha sido clave para mantener su relevancia. En cada etapa, ha sabido equilibrar la angustia generacional con una madurez artística que la distingue del resto. Su colaboración con David Byrne no solo amplía su paleta sonora, sino que confirma su estatus como artista multidimensional.

David Byrne: el eterno explorador del sonido y la forma

David Byrne es, ante todo, un visionario. Desde sus días al frente de Talking Heads, donde redefinió el art rock con discos como Remain in Light (1980) y Speaking in Tongues (1983), hasta sus múltiples incursiones en el teatro, el cine y la música global, su carrera ha sido una constante búsqueda de nuevas formas de expresión. Su discografía en solitario incluye joyas como Rei Momo (1989), donde abrazó los ritmos latinos, Grown Backwards (2004), con arreglos orquestales, y American Utopia (2018), que se transformó en un espectáculo de Broadway dirigido por Spike Lee. En 2025, lanzó Who Is the Sky?, un álbum en colaboración con Ghost Train Orchestra, que lo devolvió al terreno de la experimentación sonora.

Además de su música, Byrne ha sido un defensor del arte como herramienta de transformación social. Su sello Luaka Bop ha promovido artistas de todo el mundo, y su enfoque multidisciplinario lo ha llevado a colaborar con figuras como Brian Eno, St. Vincent y ahora Hayley Williams. En cada proyecto, Byrne demuestra que la curiosidad es su motor creativo. Open the Door es solo el último capítulo de una carrera que se niega a repetirse, y que sigue abriendo puertas —literal y metafóricamente— a nuevas generaciones de oyentes.

