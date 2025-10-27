Cuando el ambient se encuentra con el post-punk: Tycho y Paul Banks lanzan una colaboración hipnótica

El productor electrónico Tycho y el vocalista de Interpol, Paul Banks, acaban de unir fuerzas en Boundary Rider, un sencillo que mezcla atmósferas envolventes con la melancolía característica del post-punk. La colaboración, publicada el 27 de octubre de 2025, marca un momento especial para Tycho, quien ha declarado que Interpol ha sido una de sus mayores influencias. El tema nació como un instrumental titulado Forge, que el productor había estado desarrollando durante años. Al conocer a Banks, vio en esa pieza el vehículo perfecto para su voz introspectiva.

Inspirado por los “boundary riders” australianos de los años 30 (patrulleros solitarios que cuidaban cercas en el vasto y árido interior australiano), Tycho propuso el título y concepto al cantante. La letra, cargada de imágenes de aislamiento y transformación, encaja con esa narrativa: “Grey, ace, solitude, this is how we change, true glad / Read me, safe passage, boundary rider”, canta Banks sobre capas de sintetizadores y ritmos suaves. El resultado es una pieza que se siente como una travesía emocional por paisajes desolados, pero bellos.

Además, Interpol ha dejado caer un teaser junto a Bloc Party, sugiriendo una posible gira conjunta por Reino Unido. Ambas bandas compartieron en Instagram fragmentos de sus éxitos de los 2000 y anunciaron “algo especial” para el 31 de octubre. Mientras tanto, el grupo neoyorquino prepara su próximo álbum, previsto para 2026, grabado en Nueva York por primera vez en una década. Según el guitarrista Daniel Kessler, el disco tendrá una atmósfera invernal y urbana.

Interpol: dos décadas de oscuridad elegante y guitarras afiladas

Desde su debut en 2002 con Turn On the Bright Lights, Interpol se ha consolidado como uno de los pilares del revival post-punk de principios de siglo. Formados en Nueva York en 1997, el grupo —liderado por Paul Banks y el guitarrista Daniel Kessler— irrumpió con un sonido sombrío, guitarras entrelazadas y letras crípticas que conectaron con una generación marcada por la introspección. Su segundo álbum, Antics (2004), mantuvo el nivel con himnos como Evil y Slow Hands, mientras que Our Love to Admire (2007) amplió su paleta sonora con arreglos más ambiciosos.

A lo largo de su carrera, Interpol ha publicado siete álbumes de estudio, incluyendo Interpol (2010), El Pintor (2014), Marauder (2018) y The Other Side of Make-Believe (2022). Cada disco ha mostrado una evolución sutil pero firme, manteniendo su identidad mientras exploran nuevas texturas. La banda ha sabido sobrevivir a cambios de formación y a las exigencias de la industria sin perder su esencia. Su estilo visual, sobrio y elegante, y su presencia en festivales internacionales han reforzado su estatus como referentes del indie rock contemporáneo. Con un nuevo álbum en camino y colaboraciones como la de Tycho, Interpol demuestra que sigue siendo relevante y capaz de reinventarse sin traicionar su legado.

