Cuando el jazz nocturno se vuelve tormenta: Tara Lily y King Krule cruzan caminos en «Tropical Storm»

La escena londinense vuelve a vibrar con una colaboración inesperada pero magnética: Tara Lily y King Krule se unen en Tropical Storm, un tema que sirve como carta de presentación del próximo EP de Lily, Quiet Nights (Early Takes), que verá la luz el 7 de noviembre a través del sello Tru Thoughts. La canción, descrita por la propia artista como “un sueño lúcido que se repite una y otra vez”, es una pieza de jazz nebuloso, con sintetizadores distorsionados, guitarras filtradas y una atmósfera que parece flotar entre la vigilia y el insomnio.

Tropical Storm no solo marca un nuevo capítulo para Tara Lily, sino que también representa un regreso a los orígenes más crudos de King Krule. El tema captura ecos del caos melódico de The OOZ, pero filtrado a través de la voz sedosa y melancólica de Lily. El EP completo, según la artista, recoge “bocetos tempranos de un periodo mortalmente silencioso y hermoso”, una etapa de introspección que se traduce en una producción minimalista y emocionalmente cargada.

El lanzamiento coincide con la primera gira europea de Lily, que incluye una parada destacada en el Royal Albert Hall dentro del EFG London Jazz Festival. Su álbum debut, Speak in the Dark (2024), ya había dejado claro su talento para fusionar jazz, electrónica, trip-hop y R&B alternativo con matices de música india, una mezcla que le valió elogios de medios como Dazed, Crack Magazine y The Face. Con Tropical Storm, Lily no solo consolida su identidad sonora, sino que también se alinea con uno de los nombres más reverenciados del indie británico.

King Krule: El hechicero del sur de Londres que convirtió el caos en culto

King Krule, nombre artístico de Archy Marshall, es uno de esos artistas que no se explican, se sienten. Desde que irrumpió en la escena con 6 Feet Beneath the Moon (2013), su mezcla de jazz punk, spoken word, dub y post-rock ha desafiado etiquetas y construido una base de seguidores tan fiel como diversa. Su segundo álbum, The OOZ (2017), fue incluido por Pitchfork entre los mejores discos de la década, y consolidó su reputación como un narrador urbano de lo marginal, lo melancólico y lo visceral. En Man Alive! (2020), Marshall exploró la ansiedad y el aislamiento con una crudeza aún más afilada, mientras que Space Heavy (2023) introdujo una nueva dimensión: la paternidad. En este último trabajo, el artista reflexiona sobre el amor y la responsabilidad desde una perspectiva más madura, sin perder su característico tono sombrío y experimental.

Además de sus álbumes de estudio, King Krule ha sabido expandir su universo con proyectos paralelos como el EP Shhhhhhh! (2024) y el filme-concierto You’ll Never Guess What Happened Next (2023), que documenta su intensidad en directo. Su música, publicada en sellos como XL Recordings y True Panther, ha influido a toda una generación de artistas que ven en su obra una forma de canalizar lo emocional sin filtros ni concesiones. Su colaboración con Tara Lily no es solo un gesto de apoyo a una artista emergente, sino también una reafirmación de su compromiso con lo auténtico, lo incómodo y lo profundamente humano.

Tara Lily: Jazz, herencia bengalí y una voz que no teme al silencio

Tara Lily es una de las voces más singulares surgidas del sur de Londres en los últimos años. De ascendencia británico-bengalí y formación clásica en el conservatorio, su música es una alquimia de géneros que rara vez conviven con tanta naturalidad: jazz modal, electrónica introspectiva, R&B alternativo y sonidos del sur de Asia. Su debut, Speak in the Dark, fue un manifiesto de vulnerabilidad y deseo, donde abordó temas como el TDAH, el amor no correspondido y la búsqueda de identidad. El disco fue aclamado por medios como The Face y recibió el respaldo de figuras como Jamie Cullum y Jamz Supernova, quienes destacaron su capacidad para “hablar verdades que normalmente se callan”.

Con Quiet Nights (Early Takes), Lily da un paso más hacia la depuración de su estilo. Lejos de buscar el hit inmediato, se sumerge en atmósferas nocturnas y estructuras abiertas, donde cada nota parece respirar por sí sola. Su colaboración con King Krule no solo amplifica su alcance, sino que también refuerza su lugar en una escena que valora la autenticidad por encima de la fórmula. En un panorama saturado de estímulos, Tara Lily apuesta por el silencio, la pausa y la emoción contenida. Y lo hace con una elegancia que no necesita gritar para ser escuchada.

