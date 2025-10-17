Cuando la tristeza se baila: Sidonie lanza «Cançons que maten» como himno melancólico-pop

En su nuevo single Cançons que maten, Sidonie vuelve a demostrar que la melancolía también puede tener ritmo. El tema, lanzado como adelanto de su próximo álbum Catalan Graffiti, se sumerge en una atmósfera introspectiva donde los acordes menores, los coros en “u” y las guitarras cristalinas construyen un refugio emocional para quienes encuentran consuelo en la tristeza sonora. La canción arranca con una frase que parece sacada de una conversación existencial entre un homínido y una canción: “¿Que si quiero o que si tengo?”, una pregunta que no apunta a sustancias, sino a emociones. El grupo recoge la célebre reflexión de Nick Hornby en Alta fidelidad: “¿Escucho música pop porque estoy deprimido o estoy deprimido porque escucho música pop?”, y la convierte en el eje lírico del tema.

La narrativa de Cançons que maten gira en torno a un personaje que observa el tráfico como quien contempla una lavadora de colores, sin saber si la soledad le afecta. Solo la música puede darle una respuesta: “L’agulla cau al disc i començo a sagnar” (“La aguja cae en el disco y empiezo a sangrar”). Es una imagen potente que encapsula cómo la música puede abrir heridas para sanarlas. Según el periodista Miqui Otero, que firma el texto promocional, las canciones tristes funcionan como tormentas de verano: intensas, breves y revitalizantes. Y Sidonie, con su mezcla de energía vital y humor melancólico, logra que el dolor se vuelva bailable.

Aunque el grupo no ha revelado todos los detalles de Catalan Graffiti, ya está disponible el preorder del álbum y las entradas para su próxima gira. El sello Sonido Muchacho respalda este lanzamiento, que promete consolidar aún más la identidad sonora de Sidonie: pop introspectivo, letras afiladas y una estética que abraza lo emocional sin caer en el dramatismo.

Sidonie: veinte años de pop psicodélico, letras afiladas y evolución constante

Desde su formación en Barcelona en 1997, Sidonie ha transitado por múltiples paisajes sonoros, desde el pop psicodélico hasta el indie más melódico. El trío formado por Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi debutó con Sidonie (2001), un álbum cantado íntegramente en inglés que bebía de influencias como The Beatles, Pink Floyd y The Flaming Lips. Sin embargo, fue con Costa Azul (2007) y El incendio (2009) cuando el grupo consolidó su estilo en español, con letras más personales y una producción más pulida. Su evolución ha sido constante: Sierra y Canadá (2014) exploró sonidos electrónicos, mientras que El regreso de ABBA (2018) rindió homenaje al pop clásico con un giro contemporáneo.

En 2020, Sidonie lanzó El incendio, un disco conceptual que giraba en torno a la figura de un personaje ficticio llamado El hijo del hombre, y que fue acompañado por una novela escrita por Marc Ros. En 2022, el grupo publicó Espacio sideral, un EP que retomaba su faceta más experimental, con colaboraciones y sonidos espaciales. Ahora, con Catalan Graffiti, Sidonie se prepara para una nueva etapa donde la melancolía, el baile y la introspección se dan la mano. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia los ha convertido en uno de los referentes del pop alternativo en España, con una discografía que combina profundidad lírica y accesibilidad sonora.

