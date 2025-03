Cuando Noah Cyrus y Fleet Foxes se encuentran: Descubre el hechizo de su nueva canción «Don’t Put It All on Me»

Una fusión que suena a nostalgia pura, un eco suave que te envuelve como una manta cálida en una noche fría. Eso es exactamente lo que promete Don’t Put It All on Me, la nueva colaboración entre Noah Cyrus y Fleet Foxes, un dúo inesperado que ha encendido las redes y los corazones de los fans. Este sencillo, lanzado el 19 de marzo de 2025 a través de RECORDS/Columbia Records, no es solo una canción: es un viaje emocional, una balada folk-rock que florece desde un piano íntimo hasta un crescendo conmovedor, tejido con las armonías etéreas de Noah Cyrus y el inconfundible tenor de Robin Pecknold, líder de Fleet Foxes. ¿Listo para sumergirte en esta historia musical? Agárrate, porque esto es más que un teaser: es un destello de algo grande.

Todo comenzó con un susurro en redes sociales. El 17 de marzo, Noah Cyrus compartió un adelanto en X con la frase “Don’t Put It All on Me ft Fleet Foxes out Wednesday”, acompañado de un enlace que desató la locura entre los seguidores. Dos días después, el sencillo llegó con un video dirigido por Luis Villanueva, una pieza visual que mezcla misticismo y naturaleza: Noah corriendo por un bosque oscuro, un caballo blanco galopando entre sombras y destellos de luz que simbolizan esperanza. “Quiero que mi música ofrezca una nostalgia pacífica y reconfortante”, dijo Noah en un comunicado, y vaya que lo logra. La canción, escrita por su hermano Braison Cyrus, explora la carga emocional de ser el “observador” en su familia, un tema que resuena en letras como “By the look in your eye, I can tell that you no longer need me / The feeling is freeing”.

Pero hablemos de la colaboración. Fleet Foxes, maestros del indie-folk con su sonido melancólico, parecen un match improbable con Noah Cyrus, conocida por su pop introspectivo con raíces en Nashville. Sin embargo, la unión funciona como magia pura. La voz de Pecknold se entrelaza con la de Noah, mientras el pedal steel y las guitarras elevan la canción a un plano casi espiritual. Según Noah, siempre ha sido fan de Fleet Foxes, y esta unión marca el inicio de una nueva etapa creativa, con más música en camino. ¿Un segundo álbum en el horizonte? Los fans ya especulan, y el teaser ha dejado un hambre voraz por lo que viene.

El video, por su parte, no se queda atrás. Con una estética de cuento de hadas oscuro, captura la esencia de la canción: anhelo, liberación y autodescubrimiento. Desde Noah entre musgo y enredaderas hasta el galope de ese caballo blanco, cada cuadro es un poema visual que amplifica la melancolía y la belleza de Don’t Put It All on Me. Si esto es solo el comienzo, prepárate: Noah Cyrus y Fleet Foxes están tejiendo algo que podría redefinir sus carreras.

De Make Me (Cry) a Don’t Put It All on Me: La evolución de Noah Cyrus

Noah Cyrus no es solo “la hermana menor de Miley”. A sus 25 años, esta artista nacida en Nashville ha construido un camino propio, fusionando pop emocional, folk y un toque de country que refleja sus raíces. Desde su debut en 2016 con el sencillo Make Me (Cry) junto a Labrinth, que acumuló millones de streams, Noah dejó claro que venía a contar historias crudas y personales. Su EP The End of Everything (2020) mostró su vulnerabilidad con temas como July, mientras su álbum debut The Hardest Part (2022) la consolidó como una voz única, ganándose una nominación al Grammy como Mejor Artista Nueva en 2020.

Su discografía es un reflejo de su evolución: desde colaboraciones con Miley Cyrus (I Got So High That I Saw Jesus) y Leon Bridges, hasta su incursión en proyectos más experimentales como Porcupine Tattoo con Bill Callahan en 2024. Noah ha actuado en Coachella, explorado la actuación en American Horror Stories y acumulado más de tres mil millones de streams. Su música, descrita por Rolling Stone como “pop resonante con ecos de Laurel Canyon”, siempre ha buscado conectar el pasado con el presente, una misión que brilla en Don’t Put It All on Me. Esta colaboración con Fleet Foxes no es un giro inesperado, sino un paso natural para una artista que siempre ha coqueteado con el folk y la introspección, marcando el preludio de una nueva era creativa.

