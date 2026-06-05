Cupido lleva meses construyendo Amor Compartido en público, single a single, dejando que cada colaboración revele una capa distinta del disco antes de que llegue entero. El segundo adelanto llega junto a Usted Señálemelo y se llama «Ouch :_(«: ese momento en el que la herida ya no sangra, pero todavía pica. La costra está ahí. Uno no termina de decidir si dejarla en paz o arrancarla para comprobar qué queda debajo.

Entre la costra y la euforia: lo que hace funcionar la canción

La canción arranca como una balada de surf observada desde la distancia: guitarras cubiertas por una ligera neblina, Pimp Flaco fraseando con una soltura casi conversacional —«sentado en tu portal, un mendigo, no es dinero, son tus besos lo que pido»— y una melancolía que parece cómoda consigo misma. Dura poco. Una batería luminosa empuja el tema hacia delante y lo transforma: de la contemplación al impulso, sin que el cambio suene a trampa ni a recurso fácil.

Cupido llevan años moviéndose bien en ese territorio donde las heridas conviven con la euforia, y «Ouch :_(» vuelve a demostrarlo. Lo que aporta Usted Señálemelo es una dimensión diferente: voces que parecen abrir espacio alrededor de la canción, melodías que flotan por encima de la base rítmica, esa sensibilidad atmosférica que el trío ha convertido en seña de identidad durante los últimos años. La suma no suena a colaboración puntual sino a convergencia natural: dos proyectos que comparten un territorio emocional muy preciso y lo transitan desde ángulos complementarios.

El resultado recuerda, en su arquitectura, a aquellas primeras producciones de Solo Astra donde las guitarras funcionaban como paisajes y las melodías parecían desplazarse lentamente sobre ellos. Pero también incorpora la amplitud emocional que Usted Señálemelo han desarrollado desde Coño (2019) hasta hoy. La canción avanza entre la tentación de pasar página y la necesidad de volver a mirar una vez más. Como la propia costra que describe: está ahí, y uno sabe que debería dejarla en paz, y aun así la mano vuelve.

«Ouch :_(» es el segundo adelanto de Amor Compartido, el álbum colaborativo de Cupido que sale el 15 de junio. El disco reúne a artistas como Lorna, Cuco, Bhavi, Zoe Gotusso, Little Jesus, DrefQuila, Kinder Malo, BRUSES y Jesse Báez, entre otros, en un proyecto donde cada canción nace de una colaboración distinta. Un mapa sonoro de la escena alternativa en español construido desde Madrid hacia afuera.

El grupo que aprendió a crecer sin perder el pulso

Cupido es la banda de Pimp Flaco (Javier Ontiveros) y Leo Fender (Leonardo González), formada en Madrid a principios de los años diez. Sus primeras entregas mezclaban hip-hop de producción casera con guitarras de surf y letras en español que no pedían permiso para hablar de amor desde la ironía. Solo Astra (2017) fue el punto de inflexión: un disco que afinó el sonido y amplió el alcance sin abandonar la escala íntima que los había definido. Con Cupido (2019) y Extraños (2022) consolidaron una posición singular en la escena alternativa española: suficientemente pop para llenar el WiZink Center, suficientemente propios para no sonar a nada que existiera antes que ellos.

Amor Compartido es su apuesta más ambiciosa hasta la fecha: un álbum conceptualmente construido sobre la colaboración, donde compartir no es solo un tema lírico sino la propia forma de trabajar. Que Usted Señálemelo sean uno de los primeros nombres en aparecer tiene lógica: el trío mendocino y Cupido llevan años ocupando un espacio parecido en el pop alternativo en español, desde orillas distintas del Atlántico. «Ouch :_(» es, entre otras cosas, la prueba de que esa cercanía no era solo estética.

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