Daft Punk celebran su legado con un nuevo vídeo para “Human After All”

Cinco años después de anunciar su separación, Daft Punk vuelven a recordarnos por qué su legado sigue siendo uno de los más influyentes de la música electrónica contemporánea. Aunque el dúo francés formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo continúa oficialmente inactivo, su historia no deja de expandirse. Esta vez lo hacen con un nuevo videoclip para “Human After All”, construido a partir de imágenes de Electroma, su película de ciencia ficción de 2006, y editado por Cedric Hervet .

El vídeo, publicado coincidiendo con el quinto aniversario de su ruptura, recupera ese imaginario desértico y existencialista tan característico del proyecto audiovisual del dúo. En él, vemos a los dos androides conduciendo por un paisaje árido antes de adentrarse en un pequeño pueblo donde, para su sorpresa, todos los habitantes llevan casco. Una metáfora visual que, casi veinte años después del lanzamiento del tema, sigue resonando con fuerza: la eterna tensión entre humanidad y artificio, entre anonimato y celebridad, entre identidad y máscara.

Este lanzamiento no llega solo. El pasado otoño, Daft Punk se dejaron ver en Fortnite y celebraron el 20º aniversario del álbum Human After All con una colección de remixes en vinilo a cargo de nombres tan respetados como Justice, Soulwax, Basement Jaxx, Erol Alkan o The Juan MacLean. Un recordatorio de que, incluso sin actividad como banda, su influencia sigue generando movimiento a su alrededor.

Human After All fue su tercer álbum de estudio, un trabajo que en su momento dividió a crítica y público, pero que con el tiempo ha ido ganando un estatus de obra incomprendida y adelantada a su época. Tras él, el dúo no regresaría con un nuevo LP hasta Random Access Memories en 2013, su último disco antes de desaparecer entre destellos dorados y un silencio que, a día de hoy, sigue alimentando teorías, nostalgia y devoción.

Con este nuevo vídeo, Daft Punk no reescriben su historia, pero sí la iluminan desde otro ángulo. Y para quienes crecimos con su música, cualquier destello de su universo es un recordatorio de que pocas bandas han sabido construir un mito tan sólido, tan visual y tan magnético.

Daft Punk, anatomía de un mito moderno de la música electrónica

Daft Punk protagonizaron una revolución cultural que trascendió géneros, generaciones y formatos. Desde sus inicios en la escena francesa de los 90, el dúo formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo entendió que la electrónica podía ser algo más que música de club: podía ser narrativa, estética, identidad y espectáculo. Su debut, Homework (1997), ya apuntaba maneras con temas como “Da Funk” o “Around the World”, donde la repetición se convertía en arte y el minimalismo en una declaración de intenciones. Pero fue con Discovery (2001) cuando el mundo entero se rindió a su propuesta. Canciones como “One More Time”, “Digital Love” o “Harder, Better, Faster, Stronger” no solo definieron una época, sino que demostraron que la electrónica podía ser emocional, luminosa y profundamente pop sin perder sofisticación.

A partir de ahí, su carrera se convirtió en un ejercicio constante de reinvención. Human After All (2005) apostó por un sonido más crudo y repetitivo, incomprendido en su momento pero reivindicado con el paso del tiempo. Su película Electroma añadió una capa más a su universo conceptual, explorando la identidad robótica desde un prisma casi filosófico. Y cuando parecía que ya lo habían dicho todo, regresaron con Random Access Memories (2013), un homenaje al sonido analógico y a la música disco que les valió múltiples premios Grammy y el reconocimiento definitivo como iconos culturales. Su colaboración con Pharrell Williams en “Get Lucky” se convirtió en un fenómeno global, demostrando que seguían teniendo un instinto infalible para conectar con el público.

La separación anunciada en 2021 dejó un vacío enorme, pero también consolidó su estatus de leyenda. Pocas bandas han sabido controlar su narrativa con tanta precisión, y menos aún han logrado que cada aparición —incluso años después de su disolución— siga generando expectación mundial. Su discografía, aunque breve, es una de las más influyentes de las últimas décadas, y su impacto en la música electrónica, el pop y la cultura visual continúa expandiéndose. Daft Punk no solo hicieron historia: redefinieron lo que significa ser artista en la era moderna.

