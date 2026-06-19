Dalinda lanzó el 29 de mayo de 2025 su nuevo single, «The Nile», producido junto a Pete Murray. Es su regreso más personal: indie-pop atmosférico construido con instrumentación en directo, sin muestras, sobre la pérdida y el duelo. La historia detrás de la canción lo explica todo mejor que cualquier nota de prensa: cuando Dalinda terminó la demo y se la puso a su madre, que no habla inglés, su madre se echó a llorar. El retrato de esa madre es la imagen de la portada.

«The Nile»: cuando el indie-pop cruza fronteras que el idioma no puede

«The Nile» fue la primera canción que Dalinda escribió. Lo cuenta ella misma: llegó al estudio con la guitarra y volvió con una demo en CD. Se la puso a su madre. Su madre no entendía la letra, pero no pudo ocultar las lágrimas. En ese momento, Dalinda dice que comprendió que su musa no era una idea abstracta sino una persona concreta: su madre, y el duelo silencioso de haber perdido a su padre años antes.

Esa historia define la canción entera. «The Nile» es un single de indie-pop melancólico que funciona sin necesitar que entiendas las palabras, porque lo que transmite no pasa por el significado literal. Las guitarras y el bajo de Pete Murray construyen una textura envolvente y sin prisa. La percusión de Siemy Di marca el pulso sin imponerse. La voz de Dalinda hace el resto: precisa, contenida, sin buscar el efecto dramático que habría sido la elección fácil.

El giro estilístico es real. Quien conoce la carrera de Dalinda a través de su colaboración con Hamid AlShairi o de su trabajo en el ámbito del world music encontrará aquí algo diferente: más desnudo, más íntimo, más cerca del indie británico contemporáneo. Pero la raíz multicultural no ha desaparecido. El puente de la canción la recupera con ese color ambiguo, entre oriente y occidente, que es la marca de toda su trayectoria. «The Nile» no abandona de dónde viene Dalinda. Simplemente llega a ese lugar desde otro ángulo.

Dalinda: de Bosnia a Libia, de las listas de éxito árabes al indie londinense

Nacida de padres bosnios y criada en Libia, Dalinda lleva décadas construyendo una carrera que no cabe en una sola categoría. Su álbum de debut, Turquoise (ARC Music), producido por el fallecido Hossam Ramzy (colaborador de Shakira, Peter Gabriel y Page & Plant), la situó en los circuitos de world music y en las listas de radios internacionales. Más tarde llegó el momento más masivo de su carrera: «Leish», su colaboración con el cantante de pop árabe Hamid AlShairi, lideró el top diez árabe durante 17 semanas consecutivas, ganó el premio a la mejor canción y fue el tono de móvil más descargado de la región.

Después vino el doble lanzamiento de Waternixie y Songs from Libya, la colaboración electrónica y tribal con Phil Thornton y Simon Williams (Mandragora / Earthdance), y varios aparaciones en bandas sonoras televisivas, incluido el programa de MTV The Sarah Silverman Show. Una carrera construida a base de cruzar fronteras que, en principio, nadie esperaba que se cruzaran. «The Nile» no es un desvío de esa trayectoria: es su destilación más pura. La canción más personal que Dalinda ha publicado, y también la primera que escribió. Que la publique ahora dice algo sobre el tiempo que a veces hace falta para saber qué tienes entre manos.

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