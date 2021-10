Damon Albarn estrena una nueva canción inspirada en un edificio en Montevideo

Artista

Damon Albarn

¿Por qué es noticia?

‎El cantante de Blur y Gorillaz ha compartido The Tower Of Montevideo, un nuevo adelanto de su segundo álbum en solitario, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.‎

Sobre la canción y el vídeo

‎La nueva canción está inspirada en el cariño que Albarn tiene por Sudamérica, y concretamente en el Palacio Salvo, un edificio de la década de 1920 en la capital uruguaya de Montevideo.‎‎

Damon Albarn – The Tower Of Montevideo

Sobre el disco

‎The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows se publicará el 12 de noviembre a través de Transgressive. Por el momento, ya hemos podido escuchar varios adelantos como la canción que le da título, Polaris, Particles o Royal Morning Blue, además de este nuevo The Tower Of Montevideo.‎

Sobre Damon Albarn

Nos conquistó con Blur cuando éramos adolescentes y cuando ya lo habíamos dejado con nuestra primera novia se embarcó en Gorillaz, el proyecto audiovisual que Damon Albarn creó junto al artista visual Jamie Hewlett. Es uno de los nombres más relevantes e inquietos de la cultura británica del siglo XX y forma súper bandas (o incluso compone óperas) como quién va a comprar el pan. De ahí que su producción sea tan variopinta e interesante.

Fuente: Wikipedia

Descubre algunos de sus mayores éxitos

