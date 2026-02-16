Damon Albarn, Grian Chatten y Kae Tempest unen fuerzas en «Flags», un himno coral para «Help(2)»

La colaboración entre Damon Albarn, Grian Chatten y Kae Tempest no es una sorpresa… pero sí un pequeño acontecimiento. Tres de las voces más singulares del panorama británico se han reunido para dar forma a “Flags”, el nuevo adelanto del recopilatorio benéfico Help(2), impulsado por War Child. La canción —que cuenta con un elenco instrumental de lujo— aparece acompañada por un visualizer dirigido por Jonathan Glazer y se presenta como una de las piezas centrales de un proyecto que reúne a figuras de primera línea del indie, el rock y la electrónica contemporánea.

En “Flags”, Albarn, Chatten y Tempest se apoyan en una instrumentación construida por nombres tan reconocibles como Johnny Marr, Adrian Utley (Portishead), Dave Okumu (The Invisible) y los compañeros de Albarn en Gorillaz Seye Adelekan y Femi Koleoso (también en Ezra Collective). A ello se suma un coro de 43 voces en el que participan artistas como Jarvis Cocker, Carl Barat, Rosa Walton, Declan McKenna, Marika Hackman, English Teacher o Black Country, New Road, entre otros. La magnitud del conjunto no es casual: Help(2) busca actualizar el espíritu del mítico Help de 1995, que reunió a Blur, Radiohead, Massive Attack o Portishead en un tiempo récord para recaudar fondos humanitarios.

En palabras de Kae Tempest, “Grian y yo escribimos nuestros versos respondiéndonos mutuamente. Trabajamos juntos en las letras de Damon. Damon tenía la melodía, pero dejó las letras abiertas para encontrarlas entre todos. Fue una colaboración real” . Por su parte, Damon Albarn destacó el ambiente creativo del estudio y la decisión de involucrar a niños en la filmación del proceso: “Fue inspirador y reforzó el mensaje que queríamos transmitir sobre comunicarnos con ellos implicándolos directamente” .

El recopilatorio Help(2) también incluye aportaciones de Fontaines D.C., Big Thief, Arooj Aftab, Beck, Olivia Rodrigo, King Krule, Depeche Mode y muchos más, con James Ford (Simian Mobile Disco) como productor ejecutivo. Su primer adelanto, “Opening Night”, marcó el regreso discográfico de Arctic Monkeys, lo que ya anticipaba la ambición del proyecto.

Damon Albarn: Tres décadas de reinvención constante

La trayectoria de Damon Albarn comenzó con Blur, banda clave del britpop que redefinió el sonido británico de los 90 con discos como Parklife, Modern Life Is Rubbish o Blur. Tras el éxito masivo, Albarn se reinventó con Gorillaz, el proyecto virtual que lanzó junto al artista Jamie Hewlett y que se convirtió en un fenómeno global gracias a canciones como “Clint Eastwood”, “Feel Good Inc.” o “On Melancholy Hill”. Su discografía con Gorillaz abarca trabajos tan diversos como Demon Days, Plastic Beach, Humanz o Cracker Island, siempre explorando nuevas texturas y colaboraciones.

Además, Albarn ha desarrollado una carrera en solitario con discos como Everyday Robots y The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, donde profundiza en un tono más íntimo y contemplativo. También ha participado en proyectos como The Good, The Bad & The Queen o Rocket Juice & The Moon, demostrando una versatilidad que pocos artistas de su generación pueden igualar. Su capacidad para unir mundos —del pop al hip hop, del folk al art rock— lo ha convertido en un referente creativo permanente. “Flags” es solo el último ejemplo de su habilidad para rodearse de talento y construir espacios musicales donde la colaboración es el motor principal.

Grian Chatten y Kae Tempest: dos voces esenciales de la nueva narrativa

Grian Chatten, líder de Fontaines D.C., se ha consolidado como una de las voces más potentes del post‑punk contemporáneo. Con su banda, ha firmado discos tan celebrados como Dogrel, A Hero’s Death y Skinty Fia, este último ganador del premio al Álbum del Año en los Choice Music Prize y aclamado por medios como NME, Pitchfork o The Line of Best Fit por su exploración de la identidad irlandesa y la diáspora. En 2023 debutó en solitario con Chaos for the Fly, un álbum más introspectivo donde su voz grave y su lirismo poético toman un protagonismo distinto, demostrando que su talento trasciende el formato banda. Su participación en “Flags” encaja con su inclinación por los relatos emocionales y la intensidad vocal.

Por su parte, Kae Tempest es una figura imprescindible en la intersección entre spoken word, rap y literatura. Con discos como Everybody Down, Let Them Eat Chaos o The Line Is a Curve, Tempest ha construido una obra marcada por la observación social, la vulnerabilidad y una capacidad narrativa excepcional. Su trabajo ha sido nominado al Mercury Prize y ha recibido elogios unánimes por su habilidad para capturar la vida cotidiana con una precisión casi cinematográfica. Además, Tempest es poeta, dramaturgo y novelista, lo que aporta una profundidad única a sus colaboraciones musicales. En “Flags”, su estilo directo y emocional se entrelaza con la melancolía de Albarn y la intensidad de Chatten, creando un equilibrio que convierte la canción en una pieza coral de enorme fuerza expresiva.

