Dana Margolin ya no es solo la voz de Porridge Radio. La cantante ha publicado “Big Beautiful Sound”, su primer single como artista en solitario, apenas unos meses después de que la banda que lideraba desde hacía casi una década se disolviera.

Un granero en Somerset

La canción nació lejos de cualquier estudio convencional. En abril de 2025, tras una larga etapa de giras, Margolin se retiró junto a sus amigos Sam Yardley y Dan Hutchins a un granero reconvertido en el condado rural de Somerset, en el suroeste de Inglaterra. Fue allí, en ese espacio improvisado, donde surgió “Big Beautiful Sound”: un arreglo espartano y contenido, muy alejado de la energía explosiva que solía caracterizar a Porridge Radio, reforzado por un coro de voces que ponen varios de sus amigos más cercanos, en lugar del habitual acompañamiento de banda.

«Esta es la primera vez que publico música usando mi propio nombre», ha escrito Margolin al presentar la canción, explicando que se trata de un tema sobre encontrar la magia otra vez cuando se ha perdido. La letra describe un descenso compartido hacia lo más hondo: «por una escalera de caracol hacia el centro de la tierra», un viaje que termina, según la propia canción, encontrando un rescoldo encendido en la oscuridad.

El vídeo y sus firmas

El single llega acompañado de un vídeo en blanco y negro dirigido por Mike Mills (responsable de piezas para Talking Heads, Air, Pulp y The National, además de películas como Beginners o 20th Century Women) junto a Joe Nankin, producido por Lana Kim, Jett Steiger y Hana Antrim del colectivo Ways & Means. La elección del director no es casual: Mills tiene un historial de trabajar con artistas que buscan una estética íntima y despojada, algo que encaja con el tono de “Big Beautiful Sound” mucho más que con el pop de estadio que Porridge Radio había ido explorando en sus últimos discos. La prensa especializada ha recibido el estreno con curiosidad: pese al título, varias reseñas coinciden en que el tema suena más contenido que grandilocuente, algo que parece deliberado en una artista acostumbrada a los estribillos catárticos de su antigua banda.

El final de Porridge Radio

Porridge Radio anunciaron en enero de 2025 que dejarían de escribir canciones nuevas y se separarían tras completar la gira de su cuarto disco, Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me. La banda de Brighton, formada por Margolin junto a Georgie Stott, Sam Yardley y (hasta su salida en 2023) Maddie Ryall, había pasado de grabar su debut en un cobertizo a ser nominada al Mercury Prize con Every Bad (2020), un disco que The Guardian calificó de «brillante sin concesiones», y a entrar por primera vez en el top 40 británico con Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky (2022), su disco más ambicioso, con el que llegaron a presentar su repertorio en el Centre Pompidou de París. Tras publicar en febrero el EP The Machine Starts to Sing como despedida, su último concierto en Reino Unido, ya confirmado, será en diciembre.

Con “Big Beautiful Sound”, Margolin no cierra ese capítulo tanto como abre uno nuevo: el mismo instinto para la catarsis emocional que definió a Porridge Radio, ahora despojado de banda, de nombre de grupo y de la urgencia que caracterizaba a sus canciones más conocidas. Que el primer paso de esa nueva etapa nazca de un retiro con amigos en el campo, lejos de cualquier expectativa de gira o de disco, sugiere que Margolin está construyendo este nuevo proyecto exactamente al ritmo contrario que definió los últimos años de la banda que dejó atrás.

Dana Margolin, una voz que nunca ha bajado la guardia

Margolin fundó Porridge Radio en Brighton a mediados de la pasada década, primero como proyecto en solitario en los open mics de la ciudad antes de convertirlo en banda junto a Georgie Stott, Maddie Ryall y Sam Yardley. Con Rice, Pasta and Other Fillers (2016), grabado en apenas una semana en un cobertizo, sentaron las bases de un sonido lo-fi que fueron abandonando disco a disco hasta llegar a la escala casi orquestal de Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky. En Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me, adelantado por el single “Sick of the Blues”, la propia Margolin explicó que el disco nacía de reclamar su identidad tras perderse en la niebla de una ruptura sentimental y meses intensos de gira, una experiencia que en cierto modo se repite ahora, aunque esta vez fuera del formato banda que la hizo conocida.

¿Te gustaría escuchar un disco completo de Dana Margolin en solitario, o prefieres imaginártela siempre al frente de Porridge Radio?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.