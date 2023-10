Danny Brown regresa con un nuevo single y anuncia su próximo álbum «Quaranta»

Danny Brown, el rapero de Detroit conocido por su estilo innovador, ha vuelto a la escena musical con un nuevo single llamado Tantor. Se trata de su primer tema en solitario en cuatro años, desde que lanzó su aclamado álbum Atrocity Exhibition en 2019. Tantor está producido por Alchemist, uno de los mejores productores de hip-hop del momento. El vídeo del single muestra a Brown con un traje de componentes electrónicos, haciendo referencia a su apodo de The Hybrid.

Pero eso no es todo. Brown también ha anunciado que su sexto álbum, titulado Quaranta, se publicará el 17 de noviembre por Warp Records. El disco contará con colaboraciones de artistas como Bruiser Wolf, Kassa Overall y MIKE, entre otros. Según Brown, Quaranta es la secuela espiritual de su álbum XXX, que le catapultó a la fama en 2011. Además, Brown ha creado su propio podcast llamado The Danny Brown Show, donde habla de hip-hop y otros temas con invitados especiales. También ha revelado que está sobrio y que se ha mudado a Austin, Texas. Para celebrar su regreso, Brown actuará en Detroit, Londres, Brooklyn y Los Ángeles para presentar su nuevo álbum, del que os dejamos el tracklist completo a continuación:

1. Quaranta

2. Tantor

3. Ain’t My Concern

4. Dark Sword Angel

5. Y.B.P. (featuring Bruiser Wolf)

6. Jenn’s Terrific Vacation (featuring Kassa Overall)

7. Down Wit It

8. Celibate (featuring MIKE)

9. Shakedown

10. Hanami

11. Bass Jam