Daughter revisita una década de emociones con la publicación de «Not Enough»

El trío británico Daughter ha decidido celebrar los diez años de Not To Disappear con un gesto que encantará a sus seguidores: el lanzamiento de Not Enough, una canción inédita escrita durante las sesiones de aquel álbum y que, por razones que no han explicado, quedó fuera del corte final. La banda la ha recuperado ahora en una versión completamente grabada en noviembre de 2025 en Londres y producida por Igor Haefeli, responsable también del sonido del disco original.

La pieza, cálida y envolvente vuelve a situar la voz de Elena Tonra en el centro emocional del proyecto. Su interpretación, frágil pero firme, articula versos que hablan de vacío, desgaste y la dificultad de sostenerse mutuamente cuando las fuerzas flaquean. La banda reconoce que Not Enough llegó a sonar en directo antes de quedar relegada a una demo perdida en un disco duro, y que revisitarla ahora ha sido una forma de reconectar con una etapa creativa especialmente intensa.

La publicación coincide con un momento significativo: en la última década, Daughter solo ha lanzado un álbum más, Stereo Mind Game (2023), un trabajo que medios como NME describieron como un ejercicio de “paisajes delicados” y emociones complejas, consolidando la madurez sonora del grupo. La carrera en solitario de Tonra también ha sumado capas a este universo, especialmente con Ex:Re (2018) y su reinterpretación junto a un conjunto de guitarras de doce cuerdas en 2021, proyectos que reforzaron su reputación como una de las letristas más sensibles de su generación.

La recuperación de Not Enough no es solo un regalo para los fans: es un recordatorio de la coherencia emocional y estética que ha guiado a Daughter desde sus inicios. La canción encaja con naturalidad en el imaginario del grupo, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y quizá ese momento sea precisamente ahora, cuando la banda vuelve a encontrarse físicamente en un estudio tras años de trabajo a distancia, y cuando su legado empieza a adquirir la perspectiva que solo da el tiempo.

Una década de sutileza y desgarro: la trayectoria de Daughter

Desde su aparición a comienzos de la década de 2010, Daughter se ha consolidado como una de las propuestas más singulares del indie británico. Su debut, el EP His Young Heart (2011), ya dejaba entrever la sensibilidad poética de Elena Tonra, la producción atmosférica de Igor Haefeli y la precisión rítmica de Remi Aguilella. Con If You Leave (2013), su primer álbum, el trío alcanzó reconocimiento internacional gracias a un sonido que combinaba folk minimalista, guitarras expansivas y una vulnerabilidad emocional que conectó de inmediato con el público. Medios como Pitchfork destacaron entonces la capacidad del grupo para construir paisajes sonoros que parecían suspender el tiempo, mientras que The Line of Best Fit subrayó la honestidad casi dolorosa de sus letras.

El salto cualitativo llegó con Not To Disappear (2016), un disco más ambicioso y contundente que exploraba temas como la soledad urbana, la pérdida y la desconexión emocional. La crítica lo recibió con entusiasmo: NME lo describió como un trabajo más poderoso y seguro que su predecesor, con momentos de agresividad sutil y una narrativa lírica más directa. Tras una pausa prolongada, el grupo regresó con Stereo Mind Game (2023), un álbum que abordaba las relaciones a distancia y la fragilidad de los vínculos humanos, reflejo de los años en los que sus miembros vivieron en ciudades distintas. Paralelamente, Tonra desarrolló su proyecto Ex:Re, ampliando su paleta expresiva y demostrando que su voz —tanto literal como compositiva— es uno de los pilares más sólidos del indie contemporáneo. Hoy, con la publicación de Not Enough, Daughter reafirma su lugar como una banda que no necesita grandes gestos para dejar una huella profunda.

