Canción: Dave Rowntree – «London Bridge»

Ha llegado el primer sencillo del que fuera baterista de Blur, Dave Rowntree, una canción que le recuerda tanto su niñez como sus primeros años con Blur, llena de coincidencias con números y lugares.

«Cuando era niño, vivía en la casa 126, todas las mañanas tomaba el autobús 126, era un número que me perseguía constantemente», comentó Dave a NME. «Cuando me fui a vivir a Londres para ser parte de Blur, el número cambió por el puente de Londres -London Bridge-, cosas me comenzaron a pasar cuando estaba cerca del puente, ya sea pasando por autobús, o en el tubo pasando bajo el puente».

«Tuve que confrontar mis demonios del puente de Londres, de eso trata la canción» sentenció Rowntree.

Al preguntarle por una posible reunión de Blur, comentó que «siempre se han tenido las ganas, pero lamentablemente no se tiene el tiempo, pero por ahora parrce que las cosas han cambiado un poco, tal vez sea posible», así que, fans de Blur, no pierdan la esperanza.

Sobre Blur

Inicialmente Blur era uno de los muchos grupos británicos que surgieron a raíz de los Stone Roses, explotando el mismo guitar pop torbellino y pseudo-psicodélico, sólo que con guitarras más audibles. Tras un lavado de imagen, el grupo emergió como la banda más popular en el Reino Unido. Blur fue el líder del Brit-pop, pero rápidamente quedaron encasillados en el movimiento. Reinventándose a sí mismos, Blur recuperó su posición como banda de art pop a finales de los 90, lo cual finalmente les dio el éxito que hasta la fecha les había eludido en América en 1997. Pero el legado de la banda permaneció en el Reino Unido, donde contribuyeron a revitalizar el guitar pop adaptando hábilmente las tradiciones pop del país.

Fuente: Apple Music

Discografía de Blur

Leisure (1991)

Modern Life Is Rubbish (1993)

Parklife (1994)

The Great Escape (1995)

Blur (1997)

13 (1999)

Think Tank (2003)

The Magic Whip (2015)

