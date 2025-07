David Byrne comparte «She Explains Things To Me», segundo sencillo de su próximo álbum «Who Is The Sky?»

David Byrne, icónico líder de Talking Heads, acaba de publicar el segundo sencillo, She Explains Things To Me, de su próximo álbum solista Who Is The Sky?, que se estrenará el 5 de septiembre de 2025 a través de Matador Records. El tema, inspirado en el libro de Rebecca Solnit Men Explain Things To Me, explora con un giro personal la dinámica de comprensión, con Byrne reflexionando: “Muchas veces me he maravillado de cómo una amiga (normalmente una mujer) capta lo que pasa en una película entre los personajes mucho antes que yo. A veces entiendo la poesía, pero a veces necesito ayuda”. A diferencia del “mansplaining”, aquí Byrne es quien pide explicaciones, con un tono introspectivo y un arreglo orquestal del Ghost Train Orchestra. El sencillo sigue al primero, Everybody Laughs, y cuenta con colaboraciones de St. Vincent, Hayley Williams de Paramore, y Tom Skinner de The Smile, producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus).

El álbum, descrito como “cinematográfico, humorístico y alegre” en Pitchfork, incluye 12 canciones que profundizan en la conexión humana y la unidad social, con arreglos del Ghost Train Orchestra. Byrne iniciará una gira mundial el 14 de septiembre en Providence, RI, con fechas en Radio City Music Hall (30 de septiembre y 1 de octubre) y Europa en 2026. Las entradas están disponibles en davidbyrne.com. El álbum está en preventa en vinilo de colores y CD.

David Byrne: El visionario de Talking Heads y un legado multifacético

Nacido en 1952 en Escocia y criado en Baltimore, David Byrne fundó Talking Heads en 1975 con Chris Frantz, Tina Weymouth y Jerry Harrison, convirtiéndose en una figura clave del new wave con álbumes como Remain in Light (1980) y Speaking sinergias en Tongues (1983), que incluye Burning Down the House. La banda, inducida al Rock & Roll Hall of Fame en 2002, se disolvió en 1991. Como solista, Byrne ha lanzado 11 álbumes, desde Rei Momo (1989) hasta American Utopia (2018), que inspiró un espectáculo de Broadway y una película de Spike Lee. Su trabajo abarca cine, teatro (Here Lies Love, 2023), libros (How Music Works, 2012) y colaboraciones con Brian Eno, St. Vincent y Selena Quintanilla.

Byrne ha compuesto para cine (The Last Emperor, 1987, ganadora de un Oscar) y fundó Luaka Bop, un sello que promueve música global. Con más de 40 años de carrera, sus giras han llenado venues como Coachella y Radio City Music Hall. Su próximo álbum, Who Is The Sky? (2025), y su gira mundial refuerzan su estatus como un innovador que fusiona pop, avant-garde y narrativa social.

