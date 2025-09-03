David Byrne y Hayley Williams se unen en «What Is The Reason For It?» antes del lanzamiento de su nuevo disco

El siempre inquieto David Byrne, exlíder de Talking Heads, ha estrenado What Is The Reason For It?, un single en el que comparte protagonismo vocal con Hayley Williams, cantante de Paramore. La canción forma parte de Who Is The Sky?, su nuevo álbum en solitario que verá la luz este viernes 5 de septiembre a través de Matador Records, marcando su primer trabajo propio desde American Utopia (2018).

El tema despliega un característico universo sonoro de Byrne: cuerdas envolventes, metales juguetones y un ritmo que invita a moverse, mientras las voces de Byrne y Williams se entrelazan con agilidad. El videoclip, dirigido artísticamente por Dustin Yellin, anima dibujos del propio Byrne, aportando un toque visual tan peculiar como la música.

Según Byrne, la colaboración surgió de forma espontánea: mientras ultimaba el disco junto al productor Kid Harpoon, pensó que la canción —una reflexión sobre el amor y sus misterios— encajaría con la voz de Williams. Un simple mensaje de texto bastó para que ella aceptara y, en palabras del músico, “lo bordara”.

Además de Williams, el álbum contará con la participación de St. Vincent y Tom Skinner (baterista de The Smile). Los 12 temas han sido arreglados por la orquesta neoyorquina Ghost Train Orchestra, a la que Byrne descubrió gracias a su tributo de 2023 al compositor y poeta callejero Moondog.

Who Is The Sky? continúa la línea optimista de American Utopia y su aclamada gira, espectáculo de Broadway y película dirigida por Spike Lee. Byrne presentará el disco en una gira mundial que comenzará en septiembre en EE. UU. y llegará al Reino Unido en marzo de 2026.

David Byrne: del art rock de vanguardia a la exploración global de sonidos

David Byrne (Dumbarton, Escocia, 1952) es uno de los creadores más influyentes de las últimas cinco décadas. Fundador, vocalista y principal compositor de Talking Heads (1975-1991), revolucionó el panorama del new wave y el art rock con discos icónicos como Fear of Music (1979) y Remain in Light (1980), este último en colaboración con Brian Eno. Tras la disolución de la banda, Byrne inició una carrera en solitario marcada por la experimentación y la fusión de géneros, desde la música latina hasta la electrónica, pasando por la world music. Además de músico, ha desarrollado una prolífica faceta como artista visual, cineasta y escritor, y ha ganado un Óscar a la mejor banda sonora por The Last Emperor (1987), junto a Ryuichi Sakamoto y Cong Su.

Su discografía en solitario es tan diversa como impredecible. Arrancó con Rei Momo (1989), un homenaje a ritmos afrocaribeños, y continuó con trabajos como Uh-Oh (1992), David Byrne (1994) o Feelings (1997), explorando desde el pop hasta la electrónica. En el nuevo milenio llegaron Look Into the Eyeball (2001), Grown Backwards (2004) y colaboraciones clave como Everything That Happens Will Happen Today (2008) con Brian Eno, el álbum conceptual Here Lies Love (2010) junto a Fatboy Slim, y Love This Giant (2012) con St. Vincent. Su aclamado American Utopia (2018) derivó en una gira, un espectáculo de Broadway y una película dirigida por Spike Lee. En 2025 regresa con Who Is The Sky?, reafirmando su estatus como un artista que nunca deja de reinventarse.

