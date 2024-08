David Gilmour lanza nueva canción antes del lanzamiento de su nuevo disco “Luck and Strange”

David Gilmour, uno de los históricos miembros de Pink Floyd, ha lanzado una nueva canción titulada Dark And Velvet Nights, que formará parte de su próximo álbum Luck and Strange, previsto para el 6 de septiembre. Este será su primer álbum de material nuevo en nueve años. La canción, escrita junto a su esposa Polly Samson, es una pieza de rock con un toque romántico, acompañada de un video musical dirigido por Gavin Elder.

Gilmour ha expresado su entusiasmo por el nuevo álbum, calificándolo como el mejor trabajo que ha realizado desde The Dark Side Of The Moon. Además, el músico británico volverá a los escenarios después de ocho años, con una serie de conciertos en Europa y Estados Unidos. Entre las fechas destacadas se incluyen cinco presentaciones en el Royal Albert Hall de Londres y varias noches en el Circo Massimo de Roma.

La gira también lo llevará a Los Ángeles y Nueva York, donde actuará en el Hollywood Bowl y el Madison Square Garden, respectivamente. Gilmour ha compartido que la inspiración para Dark And Velvet Nights surgió de un poema que su esposa le regaló por su aniversario de bodas, lo que añade un toque personal y emotivo a la canción.

Para estar informado al momento de todas nuestras novedades, apúntate aquí a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la actualidad de tus artistas favoritos de forma fácil y rápida en tu teléfono móvil.