De la pantalla grande al escenario musical: Barry Keoghan brilla en el nuevo video de Fontaines D.C.

El aclamado actor Barry Keoghan se une a la banda irlandesa Fontaines D.C. en su último video musical para la canción Bug. Este tema forma parte de su reciente álbum Romance y ha sido dirigido por la cineasta inglesa Andrea Arnold.

El video de Bug no solo destaca por la presencia de Keoghan, sino también por incluir escenas de la próxima película de Arnold, Bird, en la que también actúa Carlos O’Connell, miembro de Fontaines D.C.. Según O’Connell, Bug es una canción que surgió rápidamente y convenció a todos de inmediato.

La colaboración con Andrea Arnold ha sido descrita como una experiencia única, permitiendo a la banda adentrarse en el universo visionario de la directora. Bird, que se estrenará este viernes 8 de noviembre, es el quinto largometraje de Arnold y cuenta con las actuaciones de Franz Rogowski y Nykiya Adams.

Fontaines D.C. se encuentra actualmente de gira promocionando Romance, con fechas programadas en Europa hasta finales de año, antes de dirigirse a Japón, Australia, Sudamérica y Norteamérica en 2025.

Este lanzamiento promete ser un hito tanto para la banda como para los fans del cine (especialmente de Barry Keoghan) y la música, consolidando aún más la reputación de Fontaines D.C. como una de las bandas más innovadoras del momento.

